【本報訊】強迫公職人員效忠特區的宣誓制度延伸至非公務員的政府僱員，公務員事務局昨日向各政策局及部門發出通告，要求在去年7月1日或之後按非公務員聘用條款聘用的政府僱員簽署聲明，預料有萬多人受影響。其中合約員工眾多的香港電台，有人表明正計劃轉工，但若跳船失敗就惟有無奈簽署聲明。

強制簽署的聲明內容包括擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責。公務員事務局表示，受影響政府僱員須在部門發出有關信函的三星期內簽妥及交回聲明，準非公務員受聘人須在接受聘任時簽署聲明。當局更特別提及香港國安法第六條訂明，香港居民就任公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓。

當局表明，如有非公務員政府僱員不理會或拒絕簽妥和交回聲明，反映該僱員拒絕遵守香港國安法規定，當局會根據每宗個案的實際情況展開行動，考慮按照僱傭合約的相關條款，終止聘用該非公務員政府僱員。如宣誓後有不當並違反聲明的行為，當局會視乎個別個案實際情況，按有關僱員的僱傭合約就有關的不當行為採取相應的紀律行動。

包括季節性救生員

根據立法會文件，截至2020年6月30日，政府各部門合共聘用了11,027名全職和6,819名兼職合約僱員。全職僱員當中，約一半是為了應付有時限或屬季節性的運作及服務需求，包括康樂及文化事務署聘用的季節性救生員。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指出，不少員工反映對簽署聲明有戒心，擔心發表言論時會觸及紅線，被指違反國安法。由於大部份非公務員合約工合約期僅一年，個別更可能只簽約數個月，因此不排除部份快將完約的員工索性選擇不簽署聲明，政府日後在招聘短期合約工時也可能更為困難，「反正做得幾個月，佢哋唔想承受呢啲風險，不如就唔加入政府」。

在港台從事節目製作的合約員工L小姐（化名）表示，自從有風聲指會要求合約員工簽署聲明後，她已開始另覓工作，但若在續約前仍然未能找到新工作，迫於現實考慮她只能簽署聲明。她說自去年國安法實施後，已經對留在政府隱隱感到不安，她和身邊其他年紀相若的年輕合約同事，為保障自己和避免要宣誓，早已經開始在外找工作。