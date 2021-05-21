【本報訊】為催谷市民打針，政府擬降低疫苗接種年齡門檻至12歲，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆建議將食肆分級制模式推展至學校，容許接種率達七至八成的學校可以全面復課及放寬戴口罩限制，未達標學校則維持半日制及必須戴口罩。有校長則認為，恢復全日上課及在校內除口罩皆有風險。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨接受電台訪問時建議，降低疫苗接種年齡後，七至八成師生完成接種的學校可恢復全日面授課堂，已接種的師生毋須戴口罩，其他未達標的學校則只能維持半日面授課堂，全部人仍要戴口罩。如果沒有區分，學生和校方會欠缺動力接種疫苗。

劉宇隆又認為，本港並非不夠疫苗，而是信心不足，學校應讓學生就應否接種疫苗進行小組討論，而有宗教背景的中學，包括天主教、基督教及佛教等，各宗教領袖亦應發揮他們的作用。惟他承認，降低接種年齡對整體接種率幫助不大，因18歲以下青少年佔全港人口約9%、即只有約70萬人。

校長料反應不熱烈

灣仔區校長聯會主席戴德正表示，雖然本港疫情緩和，但仍未達恢復全日上課的條件，在校園內除下口罩用膳仍有很大風險，萬一社區防疫有漏洞，後果會很嚴重。他又認為，家長普遍對接種疫苗反應不熱烈，相信即使降低接種年齡門檻，學生反應亦不會熱烈。