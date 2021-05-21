本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情持續放緩，昨日（21日）僅新增一宗印尼輸入個案，連續5日本地零確診，衞生署連續6日不設疫情記者會。另初步確診少於5宗，不過政府昨晚公佈，深水埗南昌站上蓋住宅匯璽第5A及5B座因應有一宗初步確診個案，而被納入強制檢測公告，即本港可能相隔5日再次出現本地個案，但暫時未知是否源頭不明個案，可能令本港「清零」再有困難。

初步確診印傭病毒量很低 來港第26日樣本陽性

據悉，匯璽的初步確診個案是一名印尼外傭，她從印尼來港後第26日的樣本呈陽性，是從強制檢測中發現的個案。該印傭的Ct值很高，即病毒量很低，正等待抗體檢測結果以決定個案性質。

理論上，該印傭來港後須於酒店檢疫及經過多次測試，結果呈陰性才能到社區，今次該印尼外傭可能於酒店檢疫時做測試沒被發現，估計當局會研究酒店檢疫是否有漏洞，或印傭是否來港前已受感染。

而昨日的輸入個案患者為29歲女子（第11830號個案），從印尼抵港，本身無病徵，曾入住何文田九龍維景酒店檢疫，病毒沒有帶有N501Y變異病毒株，但L452R則待定。

深圳確診女曾訪堅城中遠賓館 與南昌匯璽5A及5B等10處所納強檢

政府昨晚公佈將10個處所納入強制檢測，包括18歲於深圳確診的留學生曾逗留的堅尼地城香港中遠賓館，任何人曾在4月29日至5月21日期間曾身處賓館超過2小時，須於5月24日或之前接受檢測。

深水埗深旺道28號匯璽第5A及5B座亦因有一宗初步確診而要強制檢測，任何人在5月8日至21日曾身處該大廈超過2小時，須於5月24日或之前接受檢測。

另有8間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案而要強檢。

5.21強制檢測公告

18歲深圳確診女生曾居住的地方

●堅尼地城海旁20-21號香港中遠賓館

涉初步確診個案住宅

●深水埗深旺道28號匯璽第5A及5B座

學校

●葵涌石籬(一)邨石泰樓B及C翼地下仁濟醫院董伯英幼稚園／幼兒中心

●深水埗大埔道58號崇真小學暨幼稚園

●葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園（葵涌）

●元朗洪福邨洪塱樓（第5座）地下保良局郭羅桂珍幼稚園

●屯門蝴蝶邨蝶翎樓2樓東華三院田家炳幼兒園

●元朗朗屏邨喜屏樓地下中華基督教會元朗堂朗屏邨真光幼稚園

●荃灣石圍角石荷樓地下 101-119 室香港耀能協會石圍角幼兒中心

●將軍澳集福路4號港澳信義會小學

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設20多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

因應強制檢測公告，政府在康怡花園、匯璽及荃威花園增設流動採樣站。位於鰂魚涌社區會堂停車場、北角汽車渡海輪碼頭遊樂場、小西灣社區會堂、尖東加連威老道、尖沙嘴漢口道、葵涌運動場及屯門建生社區會堂的流動採樣站會延長服務日期至5月30日。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

所有在港工作的外傭亦須於5月15日至5月30日期間接受第二次強制檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月23日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月23日）

●尖東加連威老道100號（至5月30日）

●屯門建生社區會堂（至5月30日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月30日）

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●荃威花園R 座7樓平台（至5月22日）

●薄扶林寶翠園第1座對出平台（至5月21至23日）

●中環9號及10號碼頭外（至5月23日）

●鰂魚涌康怡花園N座對出空地（至5月23日）

●大角嘴櫸樹街（至5月23日）

●旺角上海街557號（至5月23日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月23日）

●楓樹街遊樂場（5月22至23日）

●西貢賽馬會大會堂停車場（5月22至23日）

●港鐵南昌站A1出口對開空地（至5月24日）

●觀塘反轉天橋底一號場（至5月27日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月30日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月30日）

●小西灣社區會堂（至5月30日）

●葵涌運動場（至5月30日）

●西營盤社區綜合大樓（至5月30日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月23日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月22至23、29至30日）

●維園6號足球場（5月22至23、29至30日）

●荔枝角公園入口（5月22至23、29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月22至23、29至30日）

第四輪檢疫酒店名單微增至31間

政府公佈第四輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共31間，較第三輪有30間酒店增加1間，提供房間約8,500間，增加約200間房。合約期由6月20日起至8月31日。第四輪檢疫酒店當中30間亦屬第三輪指定酒店，新加入的有1間；有8間位於中西區，灣仔區有6間，九龍城區亦有5間。

政府表示，5月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第四輪指定檢疫酒店，共收到48間的申請。經評估後揀選了31間作為第四輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至5月21日16:00）

11,829宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多5人出院（第11578、11767、11791、11801、11827號個案），共11,547人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

41名確診者仍留醫，2人危殆（第6794、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘38人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月21日10:45）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（20日）新增24宗確診個案，遼寧、安徽各增1宗本土病例，境外輸入病例分別為福建11宗，上海9宗，河南、湖南、廣東、四川各1例。大陸累計確診病例90,944宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診2,825宗，死亡個案15宗。

外國疫情（截至5月21日08:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.65億、死亡人數超過342萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,305萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.8萬。印度確診人數超過2,577萬，死亡人數突破28.7萬。巴西確診人數超過1,581萬，死亡人數超過44.1萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●根據歐盟的衞生官員，瑞典已成為新冠病毒感染率最高的歐洲國家。截班周四，瑞典在過去14天，每10萬人有577宗新增確診個案，是歐洲經濟區所有國家中最高。立陶宛位居次席，有563宗，塞浦路斯第三，有522宗。瑞典的鄰國芬蘭，則只有53宗。不過，雖然感染率高，瑞典與病毒相關的死亡數字卻偏低，每100萬人約只有12人死亡。

●英國藥物監管部門通過新標準，輝瑞-BioNTech疫苗可在普通雪櫃溫度下存放31天。英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）總裁雷恩（June Raine）說，在目前，輝瑞疫苗從極低溫冷藏庫取出後，要5天內接種。修改規定後，疫苗可在更廣泛地方使用，令病人更易獲得接種。

●提倡公平分配疫苗組織「人民疫苗聯盟」指出，Covid-19疫苗的利潤，造就了至少9名億萬富豪，他們合共的財富足夠為全球貧窮人口接種疫苗。該組織說，這些新億萬富豪包括美國藥廠Moderna和中國藥廠康希諾生物的高層，他們的財富總值達193億美元(1505億港元)，足夠為低收入國家所有人民接種疫苗有餘。該組織呼籲生物製藥公司終止專利和獨享技術，令其他國家也可生產疫苗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,055,614 (588,528)

印度 25,772,440 (287,122)

巴⻄ 15,812,055 (441,691)

法國 5,979,093 (108,343)

⼟⽿其 5,160,423 (45,626)

俄羅斯 4,917,906 (115,393)

英國 4,471,061 (127,963)

意⼤利 4,178,261 (124,810)

德國 3,638,504 (86,999)

⻄班牙 3,631,661 (79,601)

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