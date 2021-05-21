【本報訊】疫情持續下本港失業率高企，不法集團以2萬至6萬元高薪招聘美容師，然後帶去面試及培訓四小時，其間騙徒用後備鎖匙打開儲物櫃，盜去應徵者的信用卡資料購買電子產品轉售套現，至少19人中招，損失350萬元，警方日前拘捕六男女協助調查。

被捕3男3女（19歲至36歲），涉嫌串謀欺詐，當中包括犯罪集團主腦、租用美容院、招聘美容師及盜取信用卡資料的人士；其中三男一女負責到不同店舖購買電子產品，稍後四人被暫控一項串謀欺詐罪，今日在觀塘裁判法院提堂。至於案中19名受害人合共損失350萬元，其中一人損失達70萬元。

要求財物放儲物櫃再下手

涉案集團在網上刊登招聘美容師或美容顧問廣告，月薪2至6萬元，因入職條件不高吸引不少人應徵。

當收到求職者要求面試，騙徒便相約求職者到租用的美容院或臨時辦公室面試，騙徒要求職者把銀包及手機等個人財物暫時放儲物櫃，然後求職者需在房間面試和培訓四小時。

其間騙徒趁機用後備匙開啟儲物櫃，盜取事主的手機及信用卡，將信用卡資料傳送在街外的同黨，以電子支付方式購買貴價電子產品，繼而轉售圖利。由於騙徒持有事主手機，可利用銀行傳來的一次性密碼，成功通過驗證進行交易。

至於一直被蒙在鼓裏的事主，直至收到銀行月結單才發現上當報警，警方接手調查，並跟蹤目標人物，終揭發集團於本周三再度出擊，相約兩名受害人到銅鑼灣一間美容院面試，盜取兩人信用卡資料後發送給在外接應的同黨，在觀塘區商店購物，警方隨即展開行動拘捕涉案六男女，至於兩事主幸保不失。

商業罪案調查科署理警司劉啟鵬稱，最近求職騙案有明顯上升趨勢，2020年第一季錄得34宗，今年同期有139宗，上升超過三倍；損失金額亦由去年首季的210萬上升至今年同期的990萬。

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