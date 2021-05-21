【本報訊】警方前年11月突擊搜查灣仔Airbnb單位，撿獲138支汽油彈及半製成品，拘控四男一女。其中三男正在區域法院受審，惟警員庭上證供屢遭辯方以至法官質疑，不時惹來旁聽人士訕笑。昨日聆訊途中，主控官突然以旁聽席傳出笑聲為由，一度要求讓警員入庭監視旁聽人士。主審法官葉佐文反指旁聽人士並非「木頭人」，聽到證供有情緒及反應實屬正常，僅提醒不要刻意發聲影響法庭程序。葉官並特意向擔任主控官的律政司署理助理刑事檢控專員指出：「有時有權呢，唔一定要用盡晒佢嘅。」

案件審訊踏入第五天，控方已傳召逾十名警員證人，包括四名獲法庭頒令匿名並在屏風後作供的刑事情報科人員。警員作供期間，旁觀席不時傳出笑聲。

擔任主控官的署理助理刑事檢控專員張卓勤昨午審訊中途，突指旁聽席傳出笑聲，要求法庭嚴正處理，更提出申請讓警員進駐法庭，專責監視旁聽席，一旦發現有人發出聲音，可向法庭指出並即時要求該人離開。

法官葉佐文質疑，公眾人士並非犯人，多次問控方是否堅持作出申請，更指如此是否等於讓警員進入法庭內執法。辯方大狀亦指，法庭內執法的部門應是懲教人員。

葉佐文勸棄申請 主控點頭不作聲

張卓勤則重申旁聽人士「違反法庭禮儀」、「構成藐視罪行」，要求法庭勸喻公眾不要無故發出聲音，更一度要求休庭10分鐘，讓控方草擬申請文件。葉官以阻礙審訊進度為由拒絕，繼續聆訊；張則堅稱將於下周一作出正式書面申請。

及至下午散庭前，法官葉佐文重提事件，並向張謂：「張大律師，有時有嘢唔使企到咁硬嘅。」葉官隨即向旁聽席上人士稱，有時聽到作供後出現情緒及反應，可以理解，「我可以同你哋講，我係可以接受嘅，你哋唔係木頭人，唔係機械人」。

葉官明言，旁聽人士即使發出恥笑或不悅之聲，若聲量不大，「基本上我唔會審查，你哋自己留意啦吓」。惟葉官提醒，如相關反應是刻意為之，且聲量影響審訊，法庭便會干涉。

葉官提醒完畢後，轉向張謂：「主控官，咁樣好唔好呀？」建議張於周末不用草擬申請，並謂：「有時有權呢，唔一定要用盡晒佢嘅。有時大家喺合理範圍內做合理嘅嘢，大家都容許接受啦，好唔好呀？」張聞言點頭，沒有作聲。聆訊下周一繼續。

案件編號：DCCC97/20