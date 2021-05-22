港大微生物學系講座教授袁國勇昨日曾指，4歲男童個案預料1月已感染機會較大，相信本港應已「清零」。但今日有一宗初步確診，涉及早於2月來港的39歲印傭，相信是在本港社區感染，意味本港零確診很大機會斷纜，未能「清零」。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午在疫情記者會上，直言若該印傭確診，代表社區仍有傳播鏈，難說已徹底「清零」，並呼籲市民盡快接種疫苗。

對於香港目前的情況，張竹君指，今日的印傭確診個案為比較早期的個案，歸類為輸入個案的機會最大，除非她有其他接觸者的傳播，就會有相關的傳播鏈；但初步確診的39歲印傭明顯大機會是本地個案，若確診代表社區可能仍有傳播鏈。

讚港人戴口罩洗手屬世界「首屈一指」

張坦言，其實疫情頗難徹底「清零」，大家與病毒共存一年多，用了不同措施包括戴口罩、保持社交距離、隔離檢疫、封關等，希望維持疫情低水平，並讚揚港人做得很好，「戴口罩、洗手情況，我諗喺世界上都算首屈一指」，但強調不代表這些措施能夠長遠維持。

她續指，社會未必可以長期用上這些方法來維持疫情，直指病毒是不會離開，要全世界零病毒亦「不容易」，而好多地方都利用疫苗控疫，疫苗可能是唯一最終措施。她稱在大流行情況下，大家用社交距離拖慢疫情等候疫苗，但現時已有較有效和安全的疫苗，外國如英、美、以色列可見針後疫情緩和得很快，反觀香港疫苗覆蓋率比外地慢，仍維持以戴口罩及社交距離等措施控制疫情。

張警告，若疫苗覆蓋率再不加快提升，令本地有一個防疫屏障，一旦通關或放寬防疫措施，疫情便很容易反彈，尤其是鄰近地區如中國若現疫情，便會很容易流入本港，所以本港要「加把勁」，市民盡快接種疫苗增加群體免疫力。

尷尬回應已打BioNTech

張竹君重申，以前做很多措施都是為要等疫苗，「但係依家疫苗已經嚟咗，我就其實唔知大家仲等緊啲咩囉。希望大家可以踴躍啲打針，我哋可以早啲恢復一個正常啲嘅生活。」

有記者則問到張竹君已接種的疫苗是哪款，張則語帶尷尬稱：「自己打咩針？哈......我打咗BioNTech，4月前打。」

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