活躍於社交媒體的全國政協副主席梁振英，今日（16日）借正在港舉辦的巴塞爾藝術展，高談曾因立法會拉布而未成立的文化局，反問「9年過去了，立法會沒有拉布了，還等什（甚）麼？」而經已10日沒有在社交網站發文的特首林鄭月娥，今日也發文提到巴塞爾藝術展，指自己兩日來出席了3場文化活動。

梁振英今日在其Facebook專頁發文稱，香港在疫情陰霾下有不少文化藝術盛事，包括巴塞爾藝術展。他強調巴塞爾藝術展於2012年、他還是候任特首時來港試展，當時主辦方沒有信心稱展覽為年展，他就鼓勵主辦方用好香港優勢，之後展覽成為年展。

梁繼而將話題拉到成立文化局一事，指新加坡、台北和深圳都有專門政府部門統籌支持文化事業和產業發展，而他於2012年提出成立文化局，但被立法會拉布拉死，強調「9年過去了，立法會沒有拉布了，還等什（甚）麼？」

而自本月12日以來沒有在Facebook專頁發文的林鄭，今日傍晚6時許終發帖文指，自己在過去兩天出席了巴塞爾藝術展、法國五月節及香港舞蹈團40周年慶典開幕節目《山水》首演，然後形容「一連串的本地和國際文化節目，既體現了香港作為中外文化藝術交流中心的地位，也標誌着在本地疫情受控下，社會逐步回復常態」。

林鄭表明與各國商討旅遊安排會要求出遊港人打疫苗

接着林鄭稱，按她上月公佈的「抗疫新路向」，當局會繼續嚴控「外防輸入」，「並在做好防疫措施的前提下，協助各項活動順利舉行」。然後她強調要恢復市民往來內地和其他地方而不用隔離檢疫，接種疫苗是「必不可少」，並宣稱港會與各國商討旅遊安排時，會要求出外港人接種疫苗，以保障他們旅遊期間不受感染，也不會帶病毒回港。

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