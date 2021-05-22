在本地球圈有「壞孩子」之稱的前香港最佳年青球員卓耀國，再捲入淋紅油收數案，指他涉嫌於本年1月，向寶林康盛花園一個單位外牆淋紅油，被控刑事毁壞罪。案件昨早提堂，惟卓缺席聆訊，遭裁判官發出拘捕令。卓同日下午到法庭自首，稱因眼疾未能準時出庭，裁判官屈麗雯今充公其500元保釋金，另批准他以現金1,000元保釋外出。

案件昨在觀塘裁判法院提堂，報稱足球員的被告卓耀國（26歲），被控於本年1月16日，在將軍澳寶琳北路1號康盛花園一單位，無合法辯解而損壞屬姓馮事主的外牆，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

辯方今解釋指，被告早前因眼疾問題求醫，獲處方眼藥水，但被告見眼睛有好轉便沒再滴眼藥水，豈料昨早病情惡化，故無法準時出庭應訊，不反對法庭充公其原有的500元保釋金。

裁判官屈麗雯拒接納辯方解釋，明言有病理應通知代表律師，不可無故缺席。裁判官最終應辯方申請，將案押後至7月2日，待辯方索取文件，並批准被告保釋，其間不得離港，每周到警署報到兩次。

被告至今共涉及3宗同類案件，合共4項刑毁罪。另外兩案將於下月再提堂。

【案件編號：KTCC834/2021】

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