兩屆特首「撞日」於5月13日，表露了有關「收地」與發展房屋的主張。先有上屆特首梁振英，上午在Facebook提出應收回大欖郊野公園邊陲發展，起2萬至3萬居屋，劃一呎價6,000元來售樓；同日下午，政府發展局動用「尚方寶劍」，以《收回土地條例》，向地產商包括新地、新世界收地，想在兩幅粉嶺與一幅元朗的私樓旁的地段，估計興建1,600伙資助房屋，以回應民間要求，向地產商收地建屋。

事隔數日後，梁振英批判「有很多公務員」沒有做到「Do it or die」的要求。有記者再向特首林鄭月娥提問，以梁振英重提發展郊野公園，今屆政府終止研究，是否令香港房屋問題持續惡化云云，而林鄭的回覆則暗諷，指「有些政府會以揼石仔方法研究開發土地」，但她認為應「長遠規劃開拓新地（明日大嶼）」，指個別用地改用途於事無補云云。兩人政見交火味濃，看來是相互向北京表忠，指自己的土地政策才是「解決香港深層次矛盾」的「較佳」方案。

然而，從兩人「交火」的方案，或者把林鄭突然才動用《收回土地條例》也計算在內，兩邊的主張都只是「虛晃一招」式的倒退，多過是新意。以梁振英的主張為例，相比起2012年參選特首時提出的「港人港地」主張，再急忙推出兩塊啟德用地作「先導計劃」，然而不到一年其政策就已經「壽終正寢」，只得啟德一號的樓盤一處。

當年政府聲稱批地起計30年內，單位轉售、放租都需得到地政總署的同意，然而傳媒則踢爆超過8成單位獲准轉售出租，根本不是供港人自住用途；其中一「港人」買家甚至是前中聯辦的成員買了兩伙，而另外亦有地產經紀以公屋住址，「借」來給在大陸工作的買家買入兩伙。以此為例，再審視今日梁振英大欖「2-3萬居屋計劃」，當中指買家只要沒有物業，完全不理資產或收入，到時最終又是否一如啟德一號般，變大量「借人頭」者買入，作炒賣或出租用途？這些「港人」買完樓後，又如何確保是「自住」呢？

至於熱衷填海建地的特首林鄭月娥，由2019年10月的施政報告提出「打倒昨日的我」，終於認可使用《收回土地條例》，然而用了兩年研究，由當年聲稱有十幅地未修訂地契，到如今則表示「現階段」不會收回當中5幅，以至3幅已經提出修訂地契，而只選擇收回三幅地，當然只是虛應其事。由「本土研究社」提倡收地「棕土優先」，政府由先拒絕到承認，再研究兩年只能倡建 1,600個單位，然後又提遠水不能救近火，且是倒錢落大海的「長遠規劃」，其「誠意」有幾多，大家當心中有數。

何不叫人大「完善」土地供應法制

雙方的措施都完全放棄從樓市的根本問題着手。一如本土研究社所指出的，大量棕土可供發展，政府有心又怎會做不到？《基本法》或者法律有限制？為何不叫人大去「完善」土地供應法制呢？國安法可以輕易凌駕私有產權，而林鄭月娥對「凍結資產」，也可以說成是「鞏固香港國際金融中心地位」；那麼由人大出手「完善」收地政策，大量向地產商徵地，當然也是「鞏固」以及「振興」香港樓市與港人信心了，為何卻大嘆法律問題「複雜」呢？

如果問題在於年輕人上樓，不是應該直接規限買家的身份與年齡，以至好似青年宿舍般，對入住者作出限制嗎？相比起政府強制市民「安心」出入「打卡」，連食餐飯都要分ABCD區，仔細限制人數，嚴厲去規管人權，以至政府不斷加加減減，去設計限聚人數與堂食人數，偏偏政府卻從來沒有類似的熱誠，以相同的規限去「監管」樓市的出租或放售。大陸富豪幾千萬借人頭炒樓，完全無法追蹤監管；但是幾拾蚊去同朋友食餐飯，政府就可以追蹤得到，以至對「隱瞞行蹤」者提出檢控；究竟有心做，還是無心做，兩者的差距就已經說明了一切。

說到底是「今時唔同往日」，以往的政府還重視民望，還要做騷給予市民希望，還有幻想政府打算「長治久安」；如今在中共「完善」香港的選舉制度下，雖然一大堆新增的選委，全部都是「黨的人」，而大幅削弱了地產商的政治能量。今時今日，還會來香港炒樓的，是甚麼人居多？這些人的利益重要，還是我們小市民上樓重要？何況將來的「地產黨」大換血，由興建到賣樓的，當然都會是中資為主，那麼誰的利益比較重要呢？答案就不言而喻了。

林 忌

時事評論員