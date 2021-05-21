【本報訊】港府周二公佈香港駐台灣經濟貿易文化辦事處暫停運作，經過76小時思考後，昨日終於交代原因。港府稱，台方多次粗暴干預香港事務，推出「援港專案」，嚴重破壞港台關係，經貿辦人員亦曾受台灣激進人士威嚇，港府因此決定暫時關閉經貿辦。台灣陸委會批評港方扭曲事實，別具政治目的，蔑視民主和法治，更反映港府心虛，台方感到萬分遺憾。

港府周二宣佈即時暫停駐台經貿辦運作，未有解釋原因，至昨日才發出新聞稿回應。發言人稱，經貿辦2011年在台北市開始運作，在「九二共識」的基礎上，促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流。但至近年，台方多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害。

港府特別列舉台方推出的「援港專案」，並在台港經濟文化合作策進會下設立「台港服務交流辦公室」，指控是「為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援」，形容「台方的挑釁行徑」與促進港台兩地交流合作的原意背道而馳，亦不符合策進會成立的初衷。

稱人員受激進人士威嚇

發言人續稱，台方近年的一連串行徑已嚴重破壞港台關係，令經貿辦在台灣的運作環境日趨惡化。而經貿辦人員亦曾受島內激進人士威嚇，為保障駐台香港人員的安全和權益，特區政府因此決定暫時關閉經貿辦，而所有香港人員亦已離台返港。

台灣陸委會迅速回應，澄清香港在台辦事處是依據台港2011年互設辦事處換文所設置，並未觸及「九二共識」等政治性議題，港方刻意扭曲事實，顯然別具政治目的。台方反指，2018年7月起，港府對台灣駐港辦事處派駐人員設置不合理的政治要求，阻擾台方人員的正常輪調及駐處的運作，嚴重破壞台港關係。

對於港府不滿「援港專案」，陸委會指出，中共當局違背對香港人民的承諾，不顧世界各國的關注及警告，強推港版國安法，港府亦屈從附合，使香港民主人權遭逢移交以來的浩劫，「基於普世價值，台灣和主要民主國家皆聲援港人爭取民主自由，並本於港澳關係條例之規定，對合法來台的港人提供人道關懷及必要的服務，港府竟錯誤解讀為我方挑釁，這種蔑視民主和法治的心態，更反映港府的心虛。我們感到萬分遺憾」。

時事評論員：傷人自傷

陸委會續指，台灣是民主多元社會，民眾有依法集會遊行的權利。民間團體抗議香港駐台經貿辦，台方均有派員維持秩序，反觀親中人士抗議台灣駐港辦事處，港府非但不聞不問，甚至放任親中媒體製造假新聞，抹黑台方。

時事評論員劉銳紹指出，港府清楚說明因政治原因停運經貿辦，非關民生和疫情，最終受害只會是民眾，影響政府向在台人士提供協助，形容措施「傷人自傷」。他分析，港台關係一直從屬在兩岸議題，港府從無獨立能力可處理對台政治問題，不排除北京不滿台灣近年親近西方，利用各種手段，例如中斷台灣邦交向其施壓。