【本報訊】規定區議員宣誓的法例昨正式刊憲生效，去年參選立法會被選舉主任DQ的南區區議員袁嘉蔚和荃灣區區議員岑敖暉昨被DQ，議席即時出缺。因民主派初選案被還柙的袁嘉蔚，在被DQ前寫下獄中書信，強調即使失去議席，「我仍然是袁嘉蔚，身份與空間無法完全限制我的意志」，又指左腕刺上的「Fearless」代表無懼。

岑敖暉同被DQ

政府昨日宣佈袁嘉蔚及岑敖暉喪失區議員資格。其後袁嘉蔚的社交網站專頁上載《給南區、田灣的家書》，她向田灣街坊及南區居民問好，指即使倚在鐵欄旁，但心靈是踏實，「我知道無論我是否田灣區區議員，大家都會好好照顧田灣，還能『倖存』的同事會與我一樣與大家同行」。

正在還柙的她指，半夜醒來有時會感到孤單，會翻閱大家的書信，每字每句也讀入心坎，「『田灣值得更好』不只是一句口號，更重要的是我們肯定了彼此……獄中看不見天空也看不見海岸線，而我答應大家，待有天我回來，必定與大家好好相擁」。

袁嘉蔚指是否議員並不會限制她的思想：「即使我不是田灣區議員，但我依然是袁嘉蔚，身份與空間無法完全限制我的意志。我相信在讀信的各位必會守護好田灣，正如大家相信我一樣。你們在對岸一直等待，即使我沒有歸期，可有天我們終可追回彼此。我左腕上的Fearless，不是白刺的，要無懼，就要抱着最大的勇氣直視恐懼，挺着胸口，保持心境澄明。」