【本報訊】就讀何文田漢師幼稚園的四歲男童的感染途徑，是決定本港是否已清零關鍵。港大微生物學系講座教授袁國勇昨到曾為男童診治的楊超發醫生診所調查，認為由於診所提供科興疫苗接種，疫苗中已滅活的病毒基因可能污染了男童的深喉唾液樣本瓶，令樣本呈陽性。由此推論，香港已28天沒不明源頭本地個案，袁說：「我冇真憑實據，不過感覺上應該我哋真係已經清咗零。」

料診所污染男童樣本

惟根據食衞局昨晚發出一則強制檢測公告，昨初步確診的一宗個案，患者相信是居於深水埗深旺道28號匯璽。公告指凡本月8日至21日曾身處匯璽第5A及5B座超過兩小時人士，均須本月24日或之前接受檢測。據悉，患者是一名印尼外傭，她從印尼來港後第26日的樣本呈陽性，病毒量低。

楊超發昨在電台指，男童今年4月因扁桃腺發炎入院，檢測呈陰性，對後來樣本呈陽性感奇怪。袁國勇昨到楊的診所調查，分析後認為由於診所有接種科興，護士須協助病人處理樣本包，可能疫苗中的滅活病毒基因污染了樣本瓶，令檢測呈陽性。

袁重申男童樣本屬真陽性，因10個在病毒基因排序圖譜進行的核酸測試都呈陽性，只是不代表他真正受感染。他指男童血清顯示有人類皰疹第七型病毒基因，可能他感染玫瑰疹而出皮疹，導致病毒干擾。因無法將病毒三個基因排序，故無法確定感染途徑。但他相信男童1月感染可能較大，因當時大廈內有另一家庭感染。

若男童今年1月感染，即最近一次本地確診是5月16日的四個月大男嬰，他5月5日已被隔離，即社區16日沒本地個案；過去28日亦無源頭不明本地個案。衞生防護中心公佈，本港昨增一宗輸入個案，是連續五日本地零確診。至於前日確診、已接種兩劑復必泰的18歲英國留學女生4月29日至5月5日入住香港中遠賓館，賓館須強制檢測。