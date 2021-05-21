距離下屆特首選舉還有一年左右，自認有機會當選的人近日已蠢蠢欲動，甚至牽動到兩位在任及前任特首就着土地房屋問題隔空交火，真是蔚為奇觀。

政府上周突然宣佈引用《收回土地條例》，收回三幅分別由新地、新世界等持有、位於元朗及粉嶺的私人土地，作資助房屋用途，當中涉及祖堂地，預計可提供約1,600個住宅單位。利益受損鄉紳當然深表關注，鄉議局主席劉業強指新界有7,200多幅祖堂地（約2,400多公頃），但因過時法例無法發展，只能任由土地「養草」，最後被政府以低價徵收。

除了鄉紳，大地產商理應最關心此事，因為這可能只是強收私人土地的開始。但地產商及地產建設商會都罕有地保持沉默，要麼跟政府有了默契，所收土地都是不能發展的豬頭骨，要麼明白到這是關乎北京的敏感政治議題，不能隨便公開表態反對。

政府今次收地行動，雖然對增加房屋供應杯水車薪，但政治作用不小，是用實際行動回應主管港澳事務副總理韓正的公開要求。韓正今年3月在全國人大、政協「兩會」期間突然提出香港的土地問題，表示明白解決香港住屋問題難度很大，「但是總要有開始的時候」。事隔兩個月，港府終以實際行動回應，「係咁意」收回三幅閒置多年私人用地，也算是向韓正及中央交差。

令北京港澳官員最難理解的是，中國各省市都會推出發展「公租房」、增加「保障性租賃住房」供應的政策，十四五規劃也有相關內容，但香港房屋供應不足問題竟曠日持久，多年來竟無法有效解決，歷任特首只是做做樣子。在京官眼中，改善香港民生、解決頭號社會問題，可彌補政權認受性不足的制度缺陷，因此在「完善」選舉制度、剝奪大部份港人選舉權及被選舉權的同時，必須以解決房屋問題作補償，解決政權合法性不足的問題。這就是韓正「兩會」時提出香港房屋問題的底因。

多年來自詡對北京意圖充份掌握、近日被「梁粉」抬轎競逐下任特首的梁振英，無獨有偶也提出解決土地供應不足的良方，建議將大欖郊野公園不超過100公頃邊陲土地，興建約2萬至3萬個居屋單位。出身測量師的梁振英在思考房屋政策上理應有天然優勢，但他擔任特首五年，也不見處理好這個棘手問題，甚至形成上車難上樓難的極大社會怨氣，與其他特首並沒分別。當然，他們都能找到很多理由為未能解決問題開脫——反對派在議會拉布、黃媒批評、公務員不合作、地產商阻撓等。但往後既沒反對派，市民批評也不能形成壓力，他們難道將責任推向外國勢力嗎？

對參選特首仍未死心的葉劉也對土地問題有不少高見。她說，香港的住房等民生問題要由中央提點，是好慚愧的事，特區政府處理劏房問題亦欠周全，她的良方就是釋放葵涌碼頭建屋，因其吞吐量一直下跌，可撥出一半碼頭土地起樓，交通亦非常方便。

以京官講話為依歸表現自己

顯然這些「有心人」都在回答北京的「特首選舉試卷」。毫無疑問，這是北京提出的選舉要求，但絕非唯一，甚至不是最重要。只不過這三人或其他潛在人選暫時無法窺知中共總書記習近平的真正要求，只好以京官講話為依歸，盡力表現自己，好吸引京官的注意。事實上，中共領導人的講話一般都很虛，要自己品味解讀，很多時會揣摩錯誤，但今次韓正提出的要求很實在、很好理解，大家就可施展渾身解數，展示解決問題的能力。當然，林鄭的掣肘最多，壓力也最大，畢竟她身在其位，有權有資源，應能更好地解決此問題，其餘兩人則只是「吹水」，不用真正落實。

不過，北京真那麼在乎香港土地問題，以解決房屋作為特首的擇人條件嗎？說到底，目前大家都不知習近平心意，才主打土地問題，而習所需的特首首要條件並非能幹與否，而是可信度及對他的忠誠度，這就要看各人與習有何淵源、與習及其身邊的人有何關係了。上述三名「有心人」對北京忠心程度都不用懷疑，關鍵是看誰跟習有較密切關係。四年前梁振英不能連任應是習決定的，如今習回心轉意了嗎？林鄭當年獲董建華青睞並推薦給習，但董今日仍是習所依重去解決中美關係難題及香港問題的頭號重臣嗎？反送中風暴令習對林鄭印象大打折扣，今日對她又甚麼評價呢？

因此，能否解決房屋問題只是選舉盛宴開胃菜，最重要的人選標準還未出現，如今的泥漿摔角到頭來很可能是無用之功！

潘小濤

資深傳媒人