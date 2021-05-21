基督教主恩會今年2月爆出財困，整間教會資金僅餘數十萬元。有前教友查賬發現，教會將早年籌集逾600萬元的「建殿奉獻」，改作裝修和日常開支，後者更欠缺董事會文件。教會創會牧師陳偉民的待遇亦引起爭議，2015年退休時獲批高達72萬元長期服務金及獎金，翌年另一位牧師伍牧師退休卻不獲發長期服務金。主恩會解釋，有關金額是保障陳偉民的退休生活，今年補發伍牧師14.5萬元長期服務金，對欠缺深感抱歉。

翻查《基督日報》報道，陳偉民早年曾任職警察，其後在1997年創立主恩會，由30名會友發展至逾千人教會。前教友Joe憶述，主恩會吸納很多年輕人加入，他18歲就參加教會，到2010年創會牧師陳偉民倡議籌錢興建「主恩大樓」，目標在2015年落成，呼籲教友每人奉獻7,500元或一個月薪金，Joe分12期捐款7,500元。吳小姐當年讀大專，亦節衣縮食捐出約1萬元，「其實係好吃力嘅，係咁將日常零用錢儲埋」。

教友們最終奉獻630萬元，但買會址一直無下文。吳小姐指，當時抱有疑惑卻不敢追問，「教會裏面流傳一個說法，2015主恩大樓係一個禁忌，你唔問得、你唔講得」。今年初主恩會公佈戶口僅餘60萬元，建殿戶口佔約41萬元，呼籲每名教友捐款1萬元，用作搬遷會址、補回儲備和應付日常開支。吳小姐批評，教會過去未諮詢捐款者同意，就挪用「建殿奉獻」，「你當年嗰嚿錢不明不白，又唔出聲，又唔交代，但係你到今時今日又籌？」

牧師認僅獲口頭同意建殿款項作日常開支 大律師稱行為難言違法

已退休的陳偉民牧師堅持不錄影才接受《蘋果》訪問。他解釋，當年買不到合適單位作會址，到2012年因為舊業主加租，董事會一致通過搬到華懋荃灣廣場的單位，並調動「建殿奉獻」資金用作裝修；除了有會議紀錄，亦有通知教友；但裝修工程超支25%，由257萬增至322萬元。2017年起教會4次動用建殿戶口款項應付日常開支，涉款逾300萬元。作為董事會主席的陳偉民承認，董事會僅口頭同意動用款項，沒有文件紀錄。

Joe批評，董事會僅憑口頭協議就挪用款項，亦沒有知會有份奉獻的教友，「你係一個大機構，你用一個名義籌集一嚿錢。你用唔用到落呢個名義裏面，你唔係都應該有義務同責任去交代咩？」大律師陸偉雄認為，如果董事會將款項改成裝修及日常開支，難言涉及違法，「唔係穿櫃桶底，好難話行為係不誠實行為」。

牧師領董事酬金被質疑違稅務指南 退休金卻非人人有份

主恩會另一項引起爭議的是每年支付數十萬元董事酬金。香港會計手足工會主席吳浩謙指，根據稅務局《屬公共性質的慈善機構稅務指南》，一般禁止董事收取薪酬，除非受薪成員持有特別資歷，或者機構無法物色到具備相同資歷的人選。主恩會解釋，所謂「董事酬金」其實就是牧師收取的薪金。據了解，2014年或以前年度，只有陳偉民領取董事酬金，2015年起再多一個牧師領董事酬金。

翻查教會的財務報表，董事酬金幾乎年年上調，2014年加兩成至52.5萬元，到2017年董事酬金已高達86萬元。陳偉民承認，2015年退休前月薪約4.5萬元，同年獲授54.5萬元長期服務金及16.5萬元特別禮金，毋須對沖強積金。他強調，董事會批出合共72萬退休金時，自己有避席討論。但吳小姐質疑，2016年另一位牧師伍維新退休時，卻未獲發長期服務金和獎金。

主恩會：大額退休金保障創會牧師未來20年生活

主恩會解釋，有關金額是保障陳偉民未來20年退休生活（按每月3,000元 x 12月 x 20年=72萬元），長期服務金超出39萬元是合法。而董事會今年4月通過，補發伍維新牧師的長期服務金及獎金14.5萬元，對欠缺深感抱歉。勞工處回覆指，不會就個別個案作出評論，《僱傭條例》規定，僱主須在僱傭合約終止後7天內支付長期服務金給僱員。個別僱主可因應業務狀況和承擔能力，給予優於法例規定的僱傭福利。

陳偉民收取退休金後，仍在主恩會擔任主任牧師至2019年。他近日在教會內部分享會承認，2016年月薪達4.97萬元，與其他員工薪金差距較大，承認有疏忽，並向員工致歉。他向記者表示，對領取高薪並不開心，「其實我個心係唔開心，但係因為咁嘅緣故，2018年我減人工，2019年我再減人工」。他補充，2019年月薪已減至2.6萬元，同年交棒予鄭玉橋牧師，自己轉任受薪顧問，月薪約1.5萬元，直至2020年辭去董事職位。

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