【本報訊】首宗國安法案件下月23日開審，律政司司長早前引用國安法，指示聆訊不採用陪審團，改為由三名國安法官主審，以裁決被告唐英傑（圖）是否藉駕駛電單車撞警干犯恐怖活動，以及是否展示「光復香港 時代革命」旗幟煽動分裂國家。唐英傑對於不採用陪審團一事提出司法覆核，惟高等法院原訟庭前日頒下判詞，表明拒絕受理。據悉，唐英傑決定就此上訴，屆時將會是上訴庭首次處理國安法案件。

上訴庭首處理 將揭國安官身份

司法覆核案件上訴將由高等法院上訴庭處理，是上訴庭首次處理國安法案件，意味將再有國安法指定法官身份曝光。

律政司司長早前引用國安法第46條，以「保障陪審員及其家人的人身安全」及「有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險」為由，指示唐英傑案不採用陪審團，改由三名法官組成「審判庭」。獲分派主審的法官為杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信。

唐英傑由資深大律師戴啟思代表申請司法覆核，理據是律政司長未有充份解釋或聽取辯方回應，剝奪高院案件被告人獲陪審團審訊的憲法權利。戴啟思表明不是挑戰國安法第46條違憲，並承認司長擁有權力，但質疑行使權力時程序不當，決定不合理。

法官李運騰卻認為覆核理據並非可合理爭辯，指陪審團審訊並非一項被告人權利，過往高院刑事審訊案件必定有陪審團，只因《刑事訴訟程序條例》有所規定，但國安法已設立了第二種模式。國安案件是否採用陪審團，律政司司長是唯一決定人，毋須諮詢辯方或詳細解釋理由。李官認同律政司所指，採用哪種審訊模式屬於不受干涉的檢控決定，只在特殊情況下才可覆核。

案件編號：HCAL473/21