政府昨晚（21日）公佈，深水埗南昌站上蓋住宅匯璽第5A及5B座因應有一宗初步確診個案，而被納入強制檢測公告，即本港可能相隔5日再次出現本地個案，可能令本港「清零」再有困難。

實政圓桌立法會議員田北辰今早（22日）在電台節目表示，據其理解，相信本港與內地通關是「坐四望三」，即今年第四季可以通關，最快可於今年第三季實行，又指通關後未接種疫苗的人士仍要接受14天檢疫；已接種人士則先接受抗體水平檢測，才可豁免檢疫。

「除非香港出大事，我哋而係『坐四望三』」

田北辰今早於電台節目中表示，據其所知，「我都幾有信心，除非香港出大事，我哋而係『坐四望三』嘅情況，即係第四季一定得（恢復通關），而家睇第三季得唔得」。

田以深圳為例，稱要做到與深圳通關，取決於接種率要達7成，以及香港有源頭個案都「零確診」，認為香港要清零，就需加強為入境人士做抗體檢測，以免「走漏」個案流入社區：「深圳要相信我哋香港21日嘅酒店檢疫係可以做到唔走漏，而唯一可以說服佢哋嘅，就係要驗埋抗體，因為佢哋而家全部檢疫，除咗檢測之外，都要驗埋抗體，唔理你有冇打疫苗。」

林正財批本地接種率低 遜於內地

行會成員林正財於另一節目則表示，料零星個案不會影響與內地恢復通關，又指政府一直有同內地傾通關問題，稱現在是適當時候恢復通關，但他表示因為沒有參與有關協商，故不清楚時間表。

林正財指，香港不止「清零」，更具備「清零」能力，指香港於檢測及追蹤「做得好積極」，「有能力請到零」，促兩地政府可以考慮此因素容許通關。

林在訪問中又乘機谷針，指相比「清零」能力，本港疫苗接種「做得相對上冇咁好」，稱內地起步遲，但接種率已高過香港。

再有疑源頭不明個案行會黃國健料通關有難度

行政會議成員、工聯會立法會議員黃國健就指，本港再有懷疑源頭不明個案，亦有港人在深圳檢疫期間確診，加上本港疫苗接種率偏低，料通關仍有難度；他又指有工商界計劃向接種疫苗市民提供優惠，形容是好事，期望配合政府稍後派發的5,000元消費券，可幫助改善香港經濟。

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