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【本報訊】立法會昨日審議有關政府統一法定假期至17天的修訂建議，會上有議員質疑劃一假期天數不應涵蓋外傭，工聯會黃國健反駁，部份家庭以「補薪」形式購買外傭的假期，外傭亦自願收款，做法行之有效。民建聯黃定光炮轟黃國健「以薪代假」的言論違規及誤導僱主。職工盟總幹事蒙兆達批評，黃國健作為工會代表，竟在議會教唆僱主以違法方式剝削外傭，行為可恥。

政府早前建議分階段以八年時間，將勞工法定假期由12日增至17日，新增假日全為原有的公眾假期，包括佛誕、耶穌受難節等。

立法會法案委員會昨審理相關修訂，會上多名議員提出修正案，建議提早實施及縮短落實年期，會議同日完成審議，將提交大會進行二讀。

勞工處：條例列明禁止

自由黨邵家輝指出，早前有僱主在電台節目表明不同意修訂涵蓋外傭，因將加重僱主負擔。工聯會黃國健質疑，有議員將劃一假期「拉埋」到外傭，並指現時已有家庭以「補薪」方式購買傭工假期，僱主只須支付二、三百元，對方可在假期工作，聲稱「好多傭工係願意去做」。

黃國健發言後，委員會主席、民建聯黃定光嚴詞澄清，今次新增有薪法定假期已列明涵蓋外傭，法定有薪假日不能以薪代假，「如果以薪代假係犯法，你千祈唔好誤導市民，明唔明呀？」

黃國健堅稱，現時很多外傭自願賺取「假期錢」替工，做法行之有效，隨即遭黃定光打斷，指其言論違規違法，「你係違規違法，呢度係立法會，非法嘅事唔能夠喺度傾」。黃國健試圖更正，聲稱自己表達的是外傭會介紹「姊妹」在假日替工，認為其言論被誤解。黃定光再質疑，其聘請替工的構思是「走法律罅」，重申僱主不能以薪代假，「你作為工人工會，應該對有關條例好熟悉，你明唔明？」

邵家輝其後要求在席的勞工處官員釐清黃國健的言論，勞工處助理處長（勞資關係）梁樂文回應說，《僱傭條例》列明，即使員工同意亦不能以薪金取代法定假日；外傭來港工作須簽訂合約，若外傭為非合約列明的僱主替工，即違反《入境條例》。

職工盟：教唆行為可恥

職工盟總幹事蒙兆達批評，黃國健作為工會代表，竟在議會教唆僱主以違法方式剝削外傭，行為可恥，形容事件「貫徹黃國健自己所言，一直企喺工人嘅對面，打着紅旗反紅旗」。

根據《僱傭條例》，如果僱主要求僱員在法定假日工作，須在事前至少48小時通知僱員，並在該法定假日前或後60天內安排另定假日給僱員。僱主不得以任何形式的款項代替發放法定假日給僱員，僱主如違反規定可被檢控，一經定罪，可被罰款5萬元。