接種疫苗與否是個人決定，表明「唔打」或「遲啲打」的一方或認為，目前打針的風險很高，有機會導致不同程度的副作用，甚或死亡；而表明「一定要打」的一方則可能認為，針後可免於因染疫而導致重症及死亡。而事實上，在剛過去的周六（22日），單日接種人數又再回升至一周以來的高位，似乎確有人傾向於周末接種疫苗。

當中周六單日接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數，雖仍不足3萬人，但已遙遙領先連續22日單日接種人數不足1萬人的中國科興滅活疫苗。

打針人數升 預約人數降

疫苗接種計劃至5月22日踏入第86日，約2,117,700劑疫苗已被接種。當中約1,243,000人已打第一劑，包括約532,100人打科興，約710,900人打BioNTech復必泰；約874,700人已打第二劑，包括約393,100人打科興，約481,600人打BioNTech復必泰。

單計5月22日，全日約36,600人打針，較前一日增加約6,000人，其中約9,900人打科興，甩底率約4%；約26,700人打BioNTech復必泰，甩底率同樣約4%。科興方面，約5,100人打第一劑，約4,800人打第二劑。至於BioNTech復必泰，約10,800人打第一劑，約15,900人打第二劑。

此外，約10,500人在網上預約打針，較前一日減少約2,000人；其中約3,800人預約科興，約6,700人預約BioNTech復必泰。

多6人針後不適送院 5人打BioNTech 1人打科興

5月21日共6人針後不適送院，分別為1男5女，年齡介乎20至42歲，當中5人打BioNTech復必泰，分別有4人屬第一劑，以及1人屬第二劑；餘下1人打科興第二劑。

當中1名接種第一劑BioNTech復必泰後昏厥的20歲女子，經診症後不遵從醫生勸告自行出院；其餘經治療後已經出院的5人，針後不適症狀分別為心悸、暈眩、胸口不適及原發性高血壓。

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