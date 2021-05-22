前年12月網民連日號召到商場「和你Shop」，10名青年在九龍灣德福廣場被捕，被控非法集結及襲警等罪。案件經審訊後，裁判官屈麗雯今裁決時指，商場內的示威大致平靜，沒妨礙店舖運作，不構成非法集結；惟集結人士其後移師商場出口，向便衣警叫囂「冚家剷，死全家，全家死晒笑哈哈」等挑釁性說話，則無疑令人擔任情況會惡化，最終裁定其中7人罪成，餘下3人則因無法辨別身份而脫罪。

被裁定罪成的7名被告，其中3人隨即就裁決提出覆核，理據為從截圖可見，3人當時正準備離開現場。裁判官將覆核押後至6月15日處理，准3人保釋。

另有3名被告還柙至6月4日，待索取勞教中心、教導所及更生中心報告報告再判刑。餘下已還柙118天的被告林志鑫（20歲），判囚4個月，即時獲釋。

10名被告被控於前年12月28日在德福廣場一期與其他不知名人士參與非法集結。其中7名被告未成年，成年被告包括21歲男生楊傑朗、23歲運輸工人劉家浩以及20歲侍應林志鑫。

單純集結唱歌撐「黃圈」 未能證違法

裁判官將涉案集結分為兩部分處理，首先分析涉及德福廣場內的示威遊行，裁判官指商場是購物場所，亦可用作舉辦歌舞表演，若單純違反購物行為，便構成擾亂秩序的話，並不合理。示威者當日雖有使用商場通道，但人數不多，亦非故意堵塞通道；他們呼叫口號，呼籲支持黃色經濟圈，在元氣壽司外集結及唱歌。

裁判官認為上述行為可能構成騷擾，但是否達致損害他人自由、達致威嚇行為，則值得商榷，因他們除叫口號外，沒有妨礙店舖運作，口號亦沒有威嚇字眼。此外，商場保安員供稱沒打算阻止示威、而是盡量維持秩序，人群途經的店舖亦有正常營業，當中Godiva店大排長龍，現場市民是否因集結行為而感到合理擔心，值得商榷。

控方指集結人士的衣著、口號等，令人擔心公眾秩序會被破壞，但裁判官反駁，雖然過往曾發生黑色或深色衣著的人傷害他人，但若只是單憑衣著便判斷他們不是和平示威者，則未必準確。裁判官認為當日在德福廣場內的示威大致平靜，沒有意圖擾亂公眾秩序。

辱警令人擔心 不離場等同支持

不過，集結人士其後移師商場出口，在港鐵站C出口集結，裁判官指他們向便衣警叫囂，包括「冚家剷」、「仆街過嚟呀」、「黑警，X你老母」、「黑警OT，警嫂3P」、「黑警死全家，全家死晒笑哈哈」、「香港人報仇」等侮辱及挑釁性的說話，客觀而言令人合理地擔心現場環境惡化。即使部分集結人士沒參與叫囂，但他們沒有離開，等同為鬧事的人提供支援，屬共同目的犯案。

【案件編號：KTCC835/2020】

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