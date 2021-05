日前被列源頭不明確診、就讀何文田漢師幼稚園的4歲男童(第11822號個案),港大微生物學系講座教授袁國勇表示,昨日(21日)於曾診治4歲男童的西醫楊超發診所,取走的10個環境樣本全部呈陰性,而楊為男童診症當日也沒有為其他人接種疫苗。袁國勇坦言,4歲男童個案於臨床診斷具挑戰,對本港是否連續28日清零有着公共衞生的影響,並形容個案是一個謎,重申相信男童於今年1月感染機會較大。

環境樣本全陰性 袁國勇:結果預料之內

袁國勇昨日到楊超發診所視察後表示,因診所有為市民接種科興疫苗,有可能疫苗的殘餘病毒污染了給男童留深喉唾液的樣本包,導致檢測呈陽性,但此可能性很低。

袁國勇今日表示,全部10個於楊診所抽取的環境樣本,包括於雪櫃、垃圾筒及儲存深喉唾液包的地方等,全部檢測呈陰性。他指檢測結果是預料之內,楊是一個很小心的醫生,而診治男童當日楊沒有為其他人接種疫苗。

袁國勇坦言,該4歲男童個案於臨床診斷具挑戰,對本港是否連續28日清零有公共衞生影響,直言此個案是一個謎、疑團及耐人尋味。

重申男童1月染疫可能性較大

他重申,因男童樣本不能進行整個病毒基因排序,所以無法肯定男童感染原因,是今年1月時已感染,或同時感染COVID-19病毒及人類皰疹7型病毒導致病毒干擾,或樣本包被污染,但男童今年1月時已感染的可能性較大,而這只是他估計(This is just guessing),「我直覺是我們已28日沒有個案」(My gut feeling is that we have no cases already for 28 days)。

他解釋,衞生防護中心及世界上對於確診個案定義,都不包括要將整個病毒3萬個訊號排序出來,只需要於病毒兩個不同基因位置有兩個獨立陽性結果。很多香港的確診個案都因病毒量低,而不能進行整個病毒基因排序。今次在該男童樣本病毒基因10個位置檢測到陽性,顯示病毒是真陽性。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)