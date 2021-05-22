日前被列源頭不明確診、就讀何文田漢師幼稚園的4歲男童（第11822號個案），港大微生物學系講座教授袁國勇表示，昨日（21日）於曾診治4歲男童的西醫楊超發診所，取走的10個環境樣本全部呈陰性，而楊為男童診症當日也沒有為其他人接種疫苗。袁國勇坦言，4歲男童個案於臨床診斷具挑戰，對本港是否連續28日清零有着公共衞生的影響，並形容個案是一個謎，重申相信男童於今年1月感染機會較大。

環境樣本全陰性 袁國勇：結果預料之內

袁國勇昨日到楊超發診所視察後表示，因診所有為市民接種科興疫苗，有可能疫苗的殘餘病毒污染了給男童留深喉唾液的樣本包，導致檢測呈陽性，但此可能性很低。

袁國勇今日表示，全部10個於楊診所抽取的環境樣本，包括於雪櫃、垃圾筒及儲存深喉唾液包的地方等，全部檢測呈陰性。他指檢測結果是預料之內，楊是一個很小心的醫生，而診治男童當日楊沒有為其他人接種疫苗。

袁國勇坦言，該4歲男童個案於臨床診斷具挑戰，對本港是否連續28日清零有公共衞生影響，直言此個案是一個謎、疑團及耐人尋味。

重申男童1月染疫可能性較大

他重申，因男童樣本不能進行整個病毒基因排序，所以無法肯定男童感染原因，是今年1月時已感染，或同時感染COVID-19病毒及人類皰疹7型病毒導致病毒干擾，或樣本包被污染，但男童今年1月時已感染的可能性較大，而這只是他估計（This is just guessing），「我直覺是我們已28日沒有個案」（My gut feeling is that we have no cases already for 28 days）。

他解釋，衞生防護中心及世界上對於確診個案定義，都不包括要將整個病毒3萬個訊號排序出來，只需要於病毒兩個不同基因位置有兩個獨立陽性結果。很多香港的確診個案都因病毒量低，而不能進行整個病毒基因排序。今次在該男童樣本病毒基因10個位置檢測到陽性，顯示病毒是真陽性。

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