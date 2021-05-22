政府早前推新方案放寬非本地培訓的港人醫生來港，交代修訂《醫生註冊條例》草案，讓符合指定資格可免執業試註冊。草案將於本月21日刊憲並提交立法會，下月2日首讀。草案未有政策訂立人數目標，所設之「特別註冊委員會」遭醫學界批評架空審批有限度註冊醫生的醫務委員會，成員名單亦由行政長官委任。

行會成員林正財指，香港醫生不足「呢個鐵一般嘅事實」，對於醫學界批評免試如同「中門大開」，林指本港公營醫院缺乏約700名醫生，指方案只是「小門」，又指引入的醫生在公營機構工作的5年期間，每年也會接受評核，非完全「免試」，更指：「你考試叻，真係唔代表你醫術好，或者對病人好」，否認今次修例涉政治因素。

楊永強：並非「完全無條件」

前衞生福利及食物局長、中文大學醫療體系及政策研究所總監楊永強，今早出席電台節目時表示，相信引入海外港人醫生制度有質素保證，又指政府今次修例並非「完全無條件」，又指會有相關督導制度，相信當局會保證醫生質素。

楊永強又呼籲業界毋須過份擔憂，指輸入海外醫生能於經濟不景時易於控制招聘人數。至於有醫生組織指海外港人醫生免試來港執業，難保證質素，楊永強就認為，即使有考試制度，都不一定有質素保證， 舉例指港大醫學院院長梁卓偉亦屬透過有限度註冊的醫生，毋須考試，指他們的質素亦並不差。

行會成員林正財：社會多陰謀論

行會成員林正財今早出席另一電台節目訪問，指現時本港公營機構欠缺約700個醫生，但表示參與人數難以估計，因不了解海外港人醫生人數，加上關乎個別人士意願，故未有制定每年參與人數目標。其個人估算政府提出修例後，每年可以吸納2、300名醫生回港，形容今次修例是「一度小門」，「我覺得如果我哋每年藉住呢一道門、呢道小門開咗，我哋有2、3百（人）都叫做解決到部份嘅問題」，若最後如有限註冊般每年只有雙位數增長，就難以解決人手短缺問題。

問及海外港人醫生被批「硬上馬」，他指政府「想聽多啲唔同團體嘅意見」，故由政府委任的其中一位「特別註冊委員會」委員身份至今仍未公佈，「喺呢個階段希望都有啲彈性」，又指委員會中有很多不同代表，大部份屬醫委會成員，有責任向公眾解說，指整件事公開透明。

至於有醫學界立法會議員批評政府於抗疫期間提出此修訂方案，疑涉及政治因素，又認為毋須應試如同「中門大開」，林正財反問 :「我唔係好明講嘅政治因素，係乜嘢政治因素？冇一個時間係合適嘅時間，忙嘅時候又會太忙，唔同時候香港都有唔同嘅議題」，他指坊間有不少議論，甚至陰謀論，「但我諗大家都係睇返個大圖畫同埋所謂嘅初心，大圖畫就係香港唔夠醫生，呢個鐵一般嘅事實。」

林正財又指，在新方案下，非本地培訓醫生在公營機構工作的5年期間，每年亦須接受考試及評估，並非完全「免試」，更指：「我同好多醫生都講，你考試叻，真係唔代表你醫術好，或者對病人好，反而你嘅病房裏面嘅工作，你嘅上司對你嘅評核，反而係更加準繩透徹。」，又強調香港醫療水平高、醫生質素好，故需找尋平衡點，「無論我哋制定任何嘅政策，我哋都唔可以犧牲香港市民嘅醫療水平。」

林提及有主動接觸在海外學醫、如在牛津、劍橋的醫學生，了解到有一半學生有意欲返港，若方案有助提供專科培訓，「因為而家係外國都唔一定搵到專科培訓，咁所以如果香港提供到呢，對呢一批醫學生其實係有吸引力。」林又指香港有着較世界各地集中的公營系統，大型醫院亦具備大量案例，故能幫助醫生在短時間內累積經驗及考取專科資格。

另楊永強表示，本港能購買足夠的疫苗是很幸運的事，呼籲市民盡快接種，才有條件盡快恢復通關。他指八成個案都是在家居傳播，相信廣泛接種後能降低感染率。出席同一節目的社區組織協會幹事彭鴻昌則表示，不少人始終對疫苗存疑慮，特別指每宗針後異常或死亡事故專家均立即指出與疫苗無關，令人質疑專家是否為了幫政府。

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