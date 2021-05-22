本港連日錄得高溫，關注在囚人士權益組織石牆花發起聯署，要求懲教署改善監房酷熱環境。佔中三子之一、前中大教授陳健民分享，坐牢時曾因天氣炎熱而「真心地發了一次火」，對當值懲教人員破口大罵。

陳健民在其社交網站專頁發文，提到坐牢期間，某日本來已儼如「蒸爐」的監倉，經逾30度高溫暴曬後「熱到連呼吸也有困難」，而當日碰巧有高級懲教署官員巡視，前線職員遂關上所有窗戶。

陳解釋，那些窗戶平時被囚友違規地以電芯撐開，關上窗戶後，密封的監倉經暴曬出現溫室效應，他形容「我看見囚友們都如鍋上螞蟻，一時氣憤，對當值的職員破口大罵，說他們違反人權」。

以往為應付酷熱監倉，陳健民指，唯一方法是到洗水間用水淋身，睡覺時則赤裸上身，並「將孖煙通（囪）底褲盡量捲起，讓每毛孔可以呼氣」。至於享受不到風扇的囚友更難以入眠，只能「一面埋怨、一面在倉內踱步。他們最想舖（鋪）張蓆睡在地上，但規矩卻不容許」。

反駁黎智英稱香港監獄算人道：「等到夏天再說吧！」

試過有曾被囚於赤柱監獄的囚友向陳健民表示，夏夜在赤柱「要用毛巾包着水龍頭，然後坐在洗手盆下，讓涓涓水流滴在頭上，就這樣坐著睡到天明」。

陳健民最後更分享探訪壹傳媒創辦人黎智英時的對話，指黎曾向他表示香港的監獄仍算人道，他當時就向黎稱：「等到夏天你再說吧！」

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