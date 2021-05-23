今下（23日）36.1°C高溫破有史以來最高溫5月紀錄。烈日之下，有機構偏偏在西九文化區露天草坪，舉辦「發呆比賽」，60名參賽者曝曬下坐着卧着一小時，但不能睡着或移動，鬥低心跳率者勝。

原定100名參賽者的發呆比賽，今僅約半數參賽者出席。下午4時41分開始，忍住西九33.7度的高溫，縱然所有人可以提出暫停去廁所、伸展一下，但60分鐘之間，全場60人保持一動不動，又無睡着，等待每15分鐘的一次心跳測試。即使烈日猛得出街也成苦難，還要戴着口罩，但現場參賽者僅靠撐傘，呆着捱過一小時。

冠軍稱勝在向來心跳率低

101號大學生選手李珮芝以平衡心跳率約50多，奪得冠軍。李指，沒有刻意練習，亦無特別竅門。對於勝出賽事她感喜出望外，以遊戲心態參加，無計劃獲勝，她相信自己勝在向來心跳率低，或與日常有行山等鍛煉相關。

李笑指一小時「好快過」，輕鬆就完成，賽前只喝下數口水以防中暑，認同戴口罩有礙表現，但認為過程中有微風輕吹，沒想像中般辛苦，「有司儀行嚟行去講個人介紹，好似就嚟介紹我就好緊張」。

她又表示，比賽中無特別想法，「香港人平時生活節奏好急速，呢度地方好好，想坐吓休息吓，睇吓附近係點。放空吓，諗吓完Sem做咩」。

Minions裝選手奪最佳造型 惟眼鏡起霧影響表現

144號選手潘敏珏以壞蛋獎門人Minions奪得最佳造型。她指自己今日心跳偏高，平均逾90近百，直言裝束有影響表現，尤其不斷起霧的眼鏡，「原來真係熱，但我好鍾意呢隻公仔。佢係代表住歡樂，尤其今次比賽係講緊精神健康」，故她捱熱堅持着起裝束。

17年「發呆王」冠軍領舞授心得

青協首度在香港舉辦戶外「發呆比賽」，原有百人報名，終僅逾半出席。比賽全程由曾於2017年奪得台灣「發呆王」寶座的陳棨豪主持。陳賽前帶領全場參賽者一同跳舞，又主動建議如想保持心境平靜，應盡量不要用任何伸展、去廁所機會，以免提高心跳率。

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