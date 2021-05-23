全球疫情反覆，本港昨亦再次出現疑似確診個案。不少專家指COVID-19疫情並不會自然消失，最有效防治方案為全民接種疫苗，惟港府一直在疫苗措施上屢受質疑及批評，無法給予市民足夠信心。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星教授今早出席一個電台節目時表示，按推算本港年尾只有約450萬人接種疫苗，與目標接種率六至七成仍有距離。

劉澤星表示，本港疫苗接種計劃展開至今約三個月，整體接種率只有一成許，如按現時每日1.4萬人接種計算，年底亦只有約450萬人接種疫苗。劉指，本港早前走漏變種病毒杜拜男，未有因而爆發疫情是「幸運」，強調要加倍小心，亦要留意昨日確診居於南昌匯璽印傭的情況。

而專家委員會成員曾浩輝則在同一節目表示，本港如要保持長久「清零」，市民一定要接種疫苗，否則會如台灣、新加坡或中國某部份省份一樣，時不時出現零星確診個案。

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