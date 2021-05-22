【本報訊】生與死，是所有人都要面對的人生課題，偏偏人們總是對病、老、死忌諱萬分。有教育基金舉行步行活動，透過在中西區不同地方漫遊，啟發參加者積極面對生老病死。

借PMQ教「共業」籲保育

心繫心生命教育基金昨日舉行《靜觀漫活 · 死裏圖生》的步行活動，途經香港醫學博物館、大館、跑馬地墳場等地方，希望透過導覽參觀、靜觀步行等活動，令參加者對生死的話題有嶄新的看法。

嚮導之一的阿水有豐富的街跑經驗，又在中西區居住多年，與心繫心的理念一拍即合。在介紹不同景點時，他加入不同的故事及景點的背景，將生老病死的元素融入景點中，引起參加者思考。

他強調「共業」的概念，認為社會現況是人與自然相處使然，希望參加者能有更強的保育意識。他舉例說，景點之一的PMQ正是因為港人的集體努力而「先死而後生」，希望大家不只在口裏說保育，亦要付諸行動，同時要相信自己有能力改變。

經過兩個多小時的行程後，參加者到達了跑馬地墳場的目的地。大會安排資深嚮導為參加者講解在該墳場下葬的名人故事。

有參加者自言思想相當保守，當初誤以為是中西區的嚮導節目才參與，但參加活動期間，嚮導毫不避諱地談及自己的生死觀，讓他大開眼界。