【本報訊】港府昨一度發放「假新聞」，衞生防護中心昨午在記者會上一度宣佈，因應廣州荔灣區錄得本土確診個案，將廣東省納入中風險地區；衞生署晚上出稿時再確認，所有入境前14天內曾到過廣東省人士不能透過「回港易」入境。但港府至深夜反口，政制及內地事務局發出新聞稿，以政府發言人身份推翻衞生署公佈，改稱廣東省並未被列為「中風險地區」。

特區政府將豁免檢疫的回港易計劃由廣東省及澳門擴展至內地其他省市不足一個月，廣州荔灣區再出現本土確診個案。中國國家衞健委昨公佈，廣州荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣一名75歲老婦前日確診，列為本土病例，她確診前曾光顧多間食肆，該區由低風險地區調整為中風險地區。

指廣東省未列「中風險地區」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在昨午的疫情簡報會上宣佈，因應荔灣區錄得本土確診，將廣東省納入中風險地區，由今日開始，港人不能在廣東省透過回港易計劃免檢疫返港。衞生署在晚上7時15分發出的新聞稿確認，因應廣東省部份地區疫情的最新發展，由今日起，所有在入境前14天內曾到過廣東省的人士，並不符合「回港易」的相關指明條件，該些旅客須於抵港後接受14天強制檢疫及強制檢測的安排，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。

有關決定比澳門遲，但範圍比澳門廣。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨日中午宣佈，由即日下午2時起，所有14天內曾經到過荔灣區龍津街道錦龍社區的入境人士，須在指定地點接受14天醫學觀察，至於廣東省其他地區不受影響。

至昨日深夜10時半，政制及內地事務局發出新聞稿，以政府發言人身份推翻衞生署的公佈，表示特區政府正與廣東省政府評估有關情況，目前廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣被調整為「中風險地區」，廣東省並未被列為「中風險地區」，回港易計劃的安排會暫時維持不變，稍後如有改變將會另行作出公佈。10多分鐘後，衞生署再發出修訂新聞稿，表示刪除早前新聞稿內的相關段落。

政制及內地事務局出稿前，全國政協副主席、前行政長官梁振英曾在facebook發帖質疑港府原先決定，「廣州市面積7,434平方公里，廣東省其餘地方面積比廣州市面積大23倍，廣州有個案，全省就沒有回港易……用這個尺度，香港和內地通關無望」。當政府收回決定後，梁振英又在facebook發帖稱：「歡迎特區政府從善如流。」