【本報訊】主打年輕活力的麥子手工啤，透過宣傳永續本地實業的「未研香港」計劃，聘請三位年輕職人到釀酒廠做兩個月實習，實戰釀酒、入酒、銷售宣傳等工作。有中文系書生搖身一變成為釀酒師，在公餘時間自修，惡補釀酒知識，「好想有一日可以同全世界講，香港都有隻好好嘅手工啤酒」。

記者：盧珮瑤

在2014年成立的麥子釀酒廠，網頁上的簡介是這樣寫道：「真•香港手工啤酒」。在麥子位於荃灣工廈的酒廠走一趟，就會知道到這個形容是何其貼切。酒廠由三位「香港仔」成立，由初初不諳酒道，走到七年後的今天，釀成超過50款啤酒、吸引大堆擁躉，亦與不同本土品牌、活動合作，如為樂隊RubberBand成軍10周年時，合作推出手工啤酒。

羅俊鏘（Wilson）在釀酒廠中，拿着一大桶酒，在酒缸與洗水盆之間來來回回。他說這個過程「就係排渣，因為香茅在釀造過程會加啲香茅汁，所以會比其他酒多啲渣。如果唔排清啲，你入酒會有好多障礙，出嚟嘅酒最嚴重會變得好混濁」。

指港產製品增港議價能力

Wilson說起釀酒時侃侃而談，但事實上他由中文系出身。看似風馬牛不相及，但甫畢業便與酒結緣，到超市擔任各類酒類銷售工作。不過，銷售似乎未夠滿足其對酒的興趣，輾轉再加入麥子學習釀酒，「做生產真係好辛苦，好多時好熱、搬好多重嘢，又要知點樣操作啲機械，所以其實好大挑戰性」。

如果要為香港製造一款啤酒，眼前的這位見習釀酒師，又會選擇甚麼口味？Wilson由氣味入手，「生活喺香港，你每日都接觸好多唔同氣味，好似我屋企樓下有個公園仔，𠵱家呢啲時候就有好多木棉花，經過嗰陣你會聞到啲酸酸甜甜嘅味」，或大澳的蝦醬味道，「可以將呢啲味道融入啤酒，記錄屬於全港好多唔同嘅面貌」。

印有「麥子」的樽蓋蓋到酒樽後，就到「食腦部隊」上場，成員包括同樣來自中文系的劉浩暉（Sunny），及正修讀政治及公共行政學系四年級的張菁琳（Ashley）。兩人主要負責策劃銷售，亦會四出尋找本地品牌合作。Sunny說，加入麥子「唔止係一份工」，亦令他消費時的思考模式有所轉變，「以前經過見到一件產品，覺得『幾靚仔喎，買唔買好呢』，我只係純粹用消費者角度去睇產品，但𠵱家會睇埋邊間廠、睇到啲料麻麻地喎」。Ashley則說，香港製造是增加香港議價能力的方法，「啲人𠵱家成日話『鬥長命』，我覺得唔係咁簡單，如果你自己做嘅產品都已經全部流失晒，過多幾十年，你都冇嘢可以證明到世界上仲有『香港』呢個地方，你仲有乜嘢可以代表香港？」

三位學子可加入麥子實戰，全因「未研香港」與麥子穿針引線。老闆麥波說，當初收到計劃邀請，得知計劃主打本土產業，馬上答應。他原本只打算聘請兩位實習生，但會見三人之後，決定全數聘用。

談到三人獨特之處，麥波說，麥子尋找的都是「飲得、轉數快、有逆向思維嘅人」。他憶述，三人更曾經用機智破解公司密碼鎖，「有次同事未返到，佢哋三個返咗，但又唔知密碼，最後用個電筒照個鎖，發現幾個冧把係有指模，撞咗幾下就入到，當然我𠵱家已經轉咗個鎖！」

麥波與兩位合夥人於畢業後隨即創辦麥子，現時三位實習生有如重踏他們當天的道路，「七年前我哋其實都冇任何人教，都係一步一腳印行出嚟，可能有好多客人，大我哋10年、20年、30年，其實都係講個『信』字」。由信任發展至一拍即合，麥波覺得自己很幸運，「有少少係將我哋得到嘅機會，轉化落佢哋三個度」。

「未研香港」撮合工廠與實習生

「未研香港」的「本土青年重投香港實業先導計劃」與香港本土企業合作，邀請年輕人到不同工廠工作，讓工藝傳承，永續本地實業。計劃發起人、北區區議會主席羅庭德說，是次計劃已是第二期，實習期由今年1月起開始，為期兩個月，招募20位實習生到九間本地工廠實戰，包括酒廠、藥妝廠、木廠、皮廠、染布工場、農場、養殖魚排等。今期反應較上次踴躍，有逾140人報名，「我哋希望搵兩類人，一係白紙一張，好有熱誠；一係就好資深經驗，可以幫返行業」，「𠵱家都有超過一半（實習生）會留返喺啲工廠度做嘢」。

計劃目的亦涵蓋消費教育，羅解釋，由於計劃透過眾籌應付實習生的薪酬，故將會舉辦參觀團，讓參與眾籌的人士到訪不同工廠參觀，亦可親身認識實習生，「𠵱家行超市，可能淨係見到『香港製造』嘅嘢貴啲，但因為『硬撐』而照買，但去到參觀，你就會知點解樣嘢會貴啲，工廠面對緊啲乜嘢困難」。深入了解後，那份支持來得更由衷，「我哋希望呢個圈可以『互撐』，同樣都係飲啤酒，香港都有香港製造嘅啤酒；同樣一棵菜，都會有香港農夫種嘅菜，咁先可以繼續延續成個『香港製造』嘅文化」。