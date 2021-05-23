房屋署最新公佈的公屋平均輪候時間為5.8年，創22年新高，不少基層家庭苦候「上樓」多時，現時只能居於環境惡劣的劏房。社區組織協會獲關愛基金贊助，在長沙灣英華街興建全港首個提供4至6人大單位的組合過渡房屋，合共140個面積由144至350呎的單位，期望可協助600個基層家庭，預計今年底接受申請，明年首季落成，租金會按住戶收入水平釐定，最貴單位月租約4,000多元，較市價低4至5成。

提供140單位 從零興建僅需4個月

項目為兩幢4層高組合屋，共有140個單位，包括104個144呎細單位，以及36個280至350呎大單位。項目建築師譚漢華表示，單位設計強調室內自然採光、空氣流通，每個單位設有獨立廁所，未來計劃在屋外設立共享生活空間，方便鄰里間日常交流。

社區組織協會幹事施麗珊表示，單位會配備兩部冷氣、抽油煙機、熱水爐等電器，如住戶有其他需要，協會會再提供協助。她指租金按住戶入息水平釐定，暫定月租為住戶入息四分一，估計大單位月租為4,000多元，細單位月租2,000至3,000元，比市價低4至5成。

承建商有利集團執行董事黃慧敏指，組合屋只需兩個月時間在廠房建造，再運至長沙灣英華街合成組裝，前後只需時4個月。

基層讚舒適 冀政府繼續組建

育有兩名3歲及1歲孩子的娜菲莎居於深水埗9樓的天台屋，一家4口輪候公屋逾3年，由於平日外出都要帶着孩子，每次都要上落9層樓梯，出入非常不便。她稱炎夏時居住環境更差，由於天花板太熱，室內要長期開冷氣，但冷氣又容易漏水，而且單位外走廊衞生亦非常惡劣，經常有老鼠出沒。

71歲的陳先生則獨居於荔枝角道一個唐6樓單位，但他稱體力不足，「行兩層樓梯都要抖，都盡量少去街」。他又指夏天房內會有木蝨，令他難以入睡。他和娜菲莎都大讚組合屋環境舒適，希望政府能多建此類組合屋，讓基層家庭有適切的容身之所。

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