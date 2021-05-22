【本報訊】勿以善小而不為。年度藝術界盛事Art Basel正在會展舉行，在色彩斑斕的油畫與藝術裝置之間，默站着好幾個香港民主女神。也許女神太過微不足道，參觀者未必察覺。但迷你雕像告訴我們，有人一直還在堅持。

貼自製簡介 斥政權專橫

悄悄闖進Art Basel會場的迷你女神像，是由「香港民主女神」團隊精心策劃，團隊在facebook發帖稱：「我哋騎劫咗 #藝術巴塞爾。」他們在展覽場內放置了四個迷你女神像，還仿照藝術品貼上簡介：「沒有自由就沒有藝術（There’s No Art Without Freedom）」。

團隊並發表聲明解釋：「這一邊廂港共政權專橫無道，市民表達自由日漸收窄；那一邊廂富豪名流繼續流連藝術展，畫廊以天價藝術品不斷吸金，恍似香港有兩個平行世界。因此團隊特地創作了名為”There’s No Art Without Freedom”的裝置藝術，作品由四隻#LadyLibertyHK組成，強行帶入#ArtBaselHongKong會場，在四個不同位置展出，將香港人的聲音帶到國際藝術舞台。」

「香港民主女神」創建於2019年我城滿懷希望之時，據團隊解說：「香港和其他民族一樣，需要擁有屬於自己的精神符號；由本地獨有的街頭抗爭而生，我們希望「香港民主女神」形象所象徵的意義能超越各人在民主之路上的分歧，令眾人在黑暗中放下傷痛卻不忘教訓，保持信心迎難而上，直至黎明來臨。」