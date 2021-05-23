港府「完善」選舉制度後，外間關注民主派會否派人參選。民主黨前主席李永達接受Now節目《大鳴大放》訪問時表示，現時民主黨內多個核心成員正被還柙，令黨內外反對參選來屆立法會的聲音很大。他認為該黨不能為參選而在人選及黨綱上妥協，否則民主黨將淪為「共產黨控制下的民主黨」。李永達又指，雖然該黨不參選來屆立法會將失去議席，甚或令該黨「萎縮、泡沫化」，但認為若為參選而違反主要支持者的意念，該黨會「即時死亡」。

李永達在訪問中表示，近日多名民主黨核心先後被還柙，加上政府在處理民主黨另一前主席胡志偉奔喪的手法，更令黨內反對參選的聲音越大；在地區籌款期間，支持者亦表達相同立場。他引述因10.1案而被還柙的單仲偕指，捐錢金額越大的支持者，越希望民主黨不要參選：「我問單仲偕，咁有冇人叫你選？有，數量好少。即係話嗰啲積極支持民主黨的人立場好清楚，如果你參立法會，佢會對你好失望。」

李又指，民主黨將於9月召開會員大會決定是否參選，但他認為參選必須有底線，整個參選過程需貼近以往制度，能有公平、公義的方法是最好，包括參選時提名方式能比現行情況更開放。他又提出多個原則，包括不能由北京選擇參選人，亦不能要求修改民主黨黨章。

他又形容，該黨並沒有太多激進黨員，也有溫和保守的黨員，認為要求該黨只選擇溫和保守的參選人，而要放棄「走得較前」的參選人，是不能接受：「如果選舉制度立法後，要指揮呢個立法會議員，叫民主黨清黨、改黨章，呢個我接受唔到。如果呢個做法，咁都唔係民主黨，呢個係共產黨控制下嘅民主黨。」

雖然民主黨創黨成員、立法會前議員李華明本月初受訪時，表示自己「清晰收到」共產黨用不同渠道向民主黨發訊息，希望民主黨參選立法會，但李永達訪問中指出，至今沒北京中間人正式接觸民主黨游說參選，又指即使不參選立法會，也可以集中在區議會發展地區工作。

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