【本報訊】本港疫情持續放緩，但與內地通關的安排未見進展。實政圓桌立法會議員田北辰昨出席商台節目時引述消息透露，除非本地疫情出現重大變化，中港通關計劃「坐四望三」，即今年第四季必可通關，並有望最快第三季落實安排，深圳料成為首個試行地點。

促增驗入境者抗體

田北辰續稱，若未來成功通關，沒有接種疫苗人士須接受強制檢疫，即使入境人士已接種疫苗，亦要接受抗體檢測才可豁免檢疫。現時內地政府劃一要求入境人士接受抗體測試，「內地始終唔想香港嗰邊有病毒入到嚟」，他建議港府參考內地做法，為來港人士進行抗體檢測，提升內地對香港確診數字「清零」的信心，「深圳要信我哋香港21日嘅酒店檢疫係可以唔走漏，唯一可以說服佢哋嘅就係驗埋抗體，因為佢哋𠵱家全部檢疫，除咗檢測之外都要驗埋抗體，唔理你有冇打疫苗」。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情簡報會上被問及會否檢測抗體，她表示衞生署未有打算，但不排除任何可能，「問題係驗到抗體時，只係知道呢個係以前嘅個案，但未必知道係幾時感染」。

行會成員林正財則表示，預料本港零星個案不會影響與內地恢復通關，政府一直與內地討論通關問題，現在是適當時候恢復通關，但他沒參與有關協商，故不清楚時間表。他續指，香港檢測及追蹤上「做得好積極」，具備「清零」能力，促兩地政府可以考慮此因素容許通關。