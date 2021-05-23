政府繼續大力谷針，甚至放風指疫苗接種率有望恢復通關。雖然各方谷針，惟周日其中一宗初步確診，包括一名在中國科興COVID-19滅活疫苗官涌接種中心工作的尚至醫療護士。中招護士未知發病時曾否為市民打針，有專家直言「幾大件事」，周日有零星巿民到場接種疫苗。

周日單日接種首針人數，科興及德國BioNTech復必泰mRNA疫苗均明顯下跌，其中BioNTech接種第一針人數，較周六少約3,000人，反而預約人數卻升至單日約9,400人，為5月11日以來第二高，只有約4,300人預約打科興。

專家估計年底約450萬人接種 迄今僅125萬

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星教授周日（23日）指，按推算本港，年尾約有450萬人接種疫苗，與目標接種率六至七成仍有距離，且疫苗接種計劃自2月26日開始以來，截至周日（23日）第87日，市民共接種約2,146,700劑，已接種首針人數僅約1,254,800人。

截至23日，已有約1,254,800人接種首針，包括約536,100人打科興，約718,700人打BioNTech ；另共有約891,800人已接種第二針，包括約397,100人打科興，約494,700人打BioNTech 。

單日接種BioNTech首針人數跌

周日打科興或BioNTech人數均較周末日減少，其中約4,000人打科興首針，約3,900人打科興第二針，比前一日微跌，但與上周日則輕微增加。而同日有約7,800人接種BioNTech首針，約13,100人打BioNTech第二針。周日接種BioNTech人數較周末大幅減少，與上周日相比亦有輕微下跌。

至於社區疫苗接種中心「甩底率」，科興為4%，BioNTech為5%。

另隨着恢復通關有望，加上歐盟27會員國大使組成的常駐代表委員會（COREPER），同意實施歐盟數碼COVID證書，由7月1日起，疫苗證書開始在歐盟境內使用，加上最快7月本港放寬予12歲人士接種，令不少人趕及預約；其中單日預約科興人數較周六約3,800人輕微上升至約4,300人，預約打BioNTech人數更達約9,400人，為自本月11日以來，首次回升至逾9,000人預約水平。

13人針後不適送院 BioNTech佔9宗

周六共有13宗送院個案，其中12人已經出院，一人留院觀察。需留院人士為54歲男子，於荃景圍體育館打首針BioNTech，其後心搏過慢及心跳不規律，送仁濟醫院，情況穩定，留院觀察。

13宗送院個案中，科興首針佔4宗，BioNTech首針4宗，其餘5宗均為BioNTech第二針，患者多感暈眩、胸口不適或疼痛；70歲女子於香港中文大學醫院社區疫苗接種中心接第二針BioNTech，針後胸口不適，送院情況穩定，經治療後已出院；另一名39歲男子在元朗體育館接種第二劑BioNTech，短暫失去知覺及跌倒，擦損雙膝和鼻，經治療後已經出院。

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