【本報訊】前年12月市民響應到商場「和你Shop」，其間十名青年在九龍灣德福廣場被捕，被控非法集結及襲警等罪。案件經審訊後，裁判官屈麗雯昨裁決，指商場內的示威和平，沒妨礙店舖運作，不構成非法集結；惟示威者其後移師港鐵站出口，向便衣警叫囂「冚家鏟，X你老母，死全家」等挑釁性說話，無疑令人擔心集結情況惡化，指其中六人身處叫囂人群當中，即使沒有叫囂，但等同鼓勵鬧事的人，屬共同目的犯案，最終裁定六人非法集結罪成。

十名被告有七人未成年，六人罪成，餘下四人則因無法肯定參與犯案而脫罪。其中三名非法集結罪成的被告，包括第一、三及五被告隨即申請覆核裁決，押後至下月15日處理，三人續准保釋。當中第五被告開審前承認襲擊警員24804，判刑留待覆核後一併處理。

被告囚4月 扣還柙期即獲釋

次被告楊傑朗（21歲）開審前承認襲警，連同第四及第九被告劉家浩（23歲），須還柙至6月4日，待索取勞教中心、教導所及更生中心報告再判刑。已還柙118天的第十被告林志鑫（20歲）則判囚四個月，即時獲釋。

案發於前年12月28日晚上，市民應號召到德福「和你shop」，大批便衣警在商場出口、港鐵站C出口附近監視。示威者在商場遊行後抵達C出口，裁判官指他們向便衣警叫囂，包括「冚家鏟」、「仆街過嚟呀」、「黑警，X你老母」、「黑警OT，警嫂3P」、「黑警死全家，全家死晒笑哈哈」、「香港人報仇」等挑釁及侮辱性說話，客觀而言令人合理地擔心現場環境惡化。六名被告身處叫囂人群當中，即使沒有叫囂，但等同鼓勵鬧事的人，屬共同目的犯案。當中第三被告自辯時態度迴避，有所隱瞞，更謂不清楚「勇武」、「報仇」的意思，不接納他的證供。

警長稱遇襲 證供疑不可靠

此外，首三名被告另被控襲擊警署警長50970，裁判官指警長聲稱左邊肩膊受襲，惟片段顯示他受襲後轉向右邊，情況不合理，質疑其證供不可靠，不排除他誤當首被告為施襲者。第二被告承認見到首被告遭撲倒後上前制止，裁判官指其行為並非最理想，但當時情況混亂，不排除他沒有襲擊意圖。

至於認襲警罪的次被告，辯方求情指他當日因見到首被告遭壓住，狀甚痛苦，一時情急才衝動揮拳打警員的背部；被告被捕至今一年半，飽受精神折磨，亦遭還柙15天。現年17歲的第四被告是應屆DSE考生，案發時只有16歲的他，實難以分辨和平示威和非法集結之間的界線，且非法集結只有短短數分鐘。第九和第十被告，辯方指兩人沒有特定角色，案情輕微。

案件編號：KTCC835/2020

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