目前流亡海外的羅冠聰在社交媒體表示,上周三(19日)出席芝加哥大學哈里斯公共政策學院(Harris School of Public Policy)講座並擔任嘉賓後,發現芝大的中國學生及學者聯會(CSSA)事前向學院發信「強烈反對」自己擔任嘉賓。信件在微訊群組瘋傳,內容攻擊羅冠聰「煽動暴力」,形容此舉「傷害了芝大的中國學生」。更把羅冠聰類比成恐怖分子,稱邀請他與有人邀請「曾對美國人造成很大傷害的恐怖分子」作嘉賓一樣。

CSSA批評加深中國留學生「受歧視的瘡疤」

羅冠聰在Facebook表示,曾受邀出席芝加哥大學的活動,形容活動本來「平平無奇」,僅與學生對話交流。事後才發現芝大中國學生及學者聯會曾向學院抗議,強烈反對邀請自己作嘉賓,更被「各種中共所散播的陰謀論」攻擊,被指傷害了芝大的中國學生。

羅形容,更誇張的是,信中批評有關活動加深了中國學生在疫情期間受歧視的瘡疤,他斥聯會「試圖將他們遭受的不公平待遇歸咎在反抗中共極權的香港抗爭者身上」,又呼籲若有香港學生遇到相同情況,「定必要發聲反抗」,及警剔中共滲透。他指會與校方持續跟進,務求院校堅守言論自由底線。

呼籲美國政府調查中共在美滲透及採取行動

羅亦於Twitter以英文發表公開回應,指中共的共謀嘗試在美國令批評噤聲,令人對中共在美國學術界以及社會的滲透感到更加憂慮,亦可看出中共的侵略如何威脅到大家所珍惜的價值。

羅又為芝大堅持言論及學術自由感到高興,但形容非所有學府都能像芝大一樣堅定,呼籲美國政府調查像芝大中國學生及學者聯會類似的滲透跡象,並採取行動。最後他指對信中所有虛假信述及指控,保留一切法律追究權利。

指羅「煽動暴力」及已造成「可怕的死傷」

翻看在微信廣傳的信件內容,可見郵件於講座前一天(18日),由「芝大學聯」,寫給芝加哥大學哈里斯公共政策學院院長。內容中多次指羅冠聰「煽動暴力」,更形容羅及其組織所煽動的暴力已造成「可怕的死傷」(the violance that he has instigated has caused horrific deaths, injuries),形容邀請羅作嘉賓是極度傷人、侮辱及令人憤怒,指「與有人邀請曾對美國人造成很大傷害的恐怖分子作嘉賓一樣」(It is the same as if one invited a terrorist that has done much demage to the American people as a “distinguished guest”)。

信件最後亦有提到,事件加劇了特別在疫情期間,中國留學生在大學所受歧視的創傷。(This incident is only adding onto the trauma of discrimination that has befallen the chinese international student community at the university especially during covid-19.)

