【本報訊】東九龍兩處紀律部隊宿舍昨先後發生非禮案，一名休班警長昨凌晨在秀茂坪順利紀律部隊宿舍，涉嫌強吻一名37歲女住客，女事主大驚報警，警方拘捕一名涉案休班警長，據悉女事主丈夫是警務人員；另一名16歲少女前晚返回油塘高翔苑紀律部隊宿舍時，遭一名男子強行推入後樓梯非禮，少女母親驚聞女兒呼救聲查看逮住色魔報警，警方拘捕一名18歲男子。

涉嫌非禮被捕警長37歲，據知他駐守東九龍總區，暫准保釋候查，本月下旬向警方報到，但消息指他將被停職，案件交由秀茂坪警區重案組第二隊跟進。

事發昨凌晨2時許，37歲女事主回到順利紀律部隊宿舍住所地下大堂，與涉案警長乘搭同一升降機，當事主抵達住所樓層時，有人尾隨其後，並從後強吻女事主臉部，女事主受驚奔回住所，立即通知任職警務人員的丈夫及報警求助。警員到場調查後拘捕涉事警長。據悉，有人懷疑酒後犯事，本身與受害人並不認識。警方強調，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

青年跟蹤少女返警宿舍 箍頸施襲

另一宗非禮案發生在高翔苑油塘紀律部隊宿舍，女事主年僅16歲，家人亦是警務人員，前晚9時許，她單獨由油塘港鐵站步行返家，卻未察覺有人從後跟蹤，她返抵住所走廊時，有人從後撲出，箍頸將她拖入後樓梯。

少女大聲呼救，其母在家驚聞女兒救命聲，立即奔出查看，赫見一名男子企圖非禮女兒，男子事敗逃走但被少女母親截停，警方接報到場調查後，以涉嫌非禮拘捕一名姓林（18歲）男子。被捕青年報稱無業，警員在他身上搜出個人財物及一個避孕套，案件交由觀塘警區刑事調查隊跟進。