民間爭取租管多年，政府終於着手於立法工作，惟未有廣泛諮詢公眾，租管研究小組中亦沒有代表租客的聲音，被民間斥為假諮詢。有民間組織舉行民間諮詢會，邀請基層住戶就租管議題發表看法，並將住戶的意見寫成報告書交給政府。

民間監察政府推行租管陣線，於灣仔溫莎公爵社會服務大樓禮堂舉行民間諮詢會，邀請中文大學地理及資源管理學系教授伍美琴，及一眾區議員，以小組討論形式發表意見。

伍美琴發言間，引用習近平於十九大的發言指「屋係攞嚟住，唔係攞嚟炒㗎嘛」，指自己年幼時住在板間房之間，幾十年過去香港仍有20多萬人住在劏房中，坦言「有少少唏噓」。她指根據香港的財力，絕對有條件去解決劏房的住屋問題，讓大家有尊嚴地生活，政府責無旁貸，應透過不同的渠道去實現適切及足夠的住屋權，如透過訂立法律去保障適切及足夠居住權及居住環境最低標準，以法例或發牌等方式規管劏房，並訂立租務管制。

伍又評指，得悉住戶在訂立租管的細節間，作為持分者之一，完全沒有機會去參與討論，直言「真係唔啱呀」。

討論期間，街坊對於起始租金的議題相當關注，居住在油尖旺區的梁女士稱沒有起始租金，自己彷如「瞓喺砧板上面嘅魚，任佢劏咁」，現在就因為租金太高，而要搬去租住新界的天台屋。她指若然有起始租金，自己將可以「睇餸食飯」，質問在畜牲亦有最低居住空間的限制時，為何自己只能「越住越貴、越住越細、越住越高（樓層）」，怒指自己只是在爭取一個合理的要求。

租客批政府有權不用：我哋呢啲冇權只可硬食

除了受高度關注的起始租金議題，劏房的租住環境惡劣，維修責任未有清楚列明亦為租戶的重點關注議題。有租戶指，早前有指U型渠有播毒的可能，自己留意到劏房的渠管有損耗，相當擔憂，與業主討論維修卻不了了之，結果最後只能一力承擔維修費：「我係覺得委屈，如果法例講明係要我整，咁（我）唔想中招，死借爛借（錢）點都會整，但係而家已經捱緊咁貴租，我攞出嚟嗰嚿錢，唔知要節衣縮食幾多個月先慳番到，你話我條氣點會順呢？你（政府）明明有能力做好嘅嘢有咁多藉口，我哋呢啲冇權嘅只可以硬食，所以班街坊咪積落好多怨氣。」

該名街坊發言後，其他的住戶紛紛表示同意，指自己經常與業主就熱水爐、冷氣機等固有裝置的損耗而爭論維修責任，更會有業主會指「你唔夾錢整咪搬囉，大把人等住哩度（個單位）」，指原本以為租管重臨會帶來𥌓光，「點知又（租金升幅上限訂係）15%又盛咁，真係心淡，等你咁耐整啲咁嘅垃圾出嚟。」

除了今日的民間諮詢會，陣線將在5月30日九龍的明愛社區中心舉行最後一場諮詢會，邀請前租管小組成員、區議員及專業學者與租戶討論租管方案。

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