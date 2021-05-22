中藥種類繁多，而且新藥不斷增加。在目前已知最早的中藥學著作《神農本草經》中，記載有藥物365種，明代李時珍的著作《本草綱目》中記載中藥有1,892種，在2020版的《中國藥典•第一部》中收載了中藥2,711種。而於1999年出版的《中華本草》，一共收載了中醫藥物達8,980味，是目前所收藥物種類最多的一部中藥學專著。

中藥的分類大致可分為植物藥、動物藥、礦物藥3類。每種中藥都有它各自的性、味、歸經及主治。在這些藥物當中，除了常見的枝、葉、根、花、果、石頭、貝殼、昆蟲之外，原來有部份中藥竟然是來自一些「廢物」，包括有動物的排泄物及其身體的廢棄部份，經過加工而入藥用：

蠶砂：為蠶蛾科昆蟲家蠶幼蟲的乾燥糞便，性溫，味甘、辛，有祛風除濕、和胃化濁的功效，臨床上可用於治療風寒濕痹證、頭痛、半身不遂，以及腹痛吐瀉。

夜明砂：為蝙蝠科動物蝙蝠的乾燥糞便，性寒，味辛，有清熱明目、活血消積作用，主治目盲翳障、驚疳、瘀血疼痛等。為中醫眼科的常用藥，用於治療青光眼、白內障、夜盲等目疾。

望月砂：為兔科兔屬動物東北兔和華南兔等野兔的乾燥糞便，性平，味辛，有去翳明目、殺蟲的作用，可用於治療目翳、疳積、痔瘺，多為中醫眼科用藥。

五靈脂：為鼯鼠科動物複齒鼯鼠的乾燥糞便，性溫，味苦、甘、鹹，有活血止痛、化瘀止血功效。可用於治療內科痛證，因跌仆受傷而引起的傷科血瘀疼痛，以及婦科病症如崩漏、癥瘕等。

血餘炭：為頭髮之加工品。將人髮洗淨曬乾，去除雜質，再燜煅成炭後入藥使用。性平，味苦、澀，有收斂止血、化瘀利尿作用。可用於治療各種出血，如吐血、咯血、尿血、便血等。

童便：為10歲以下兒童的小便，以滿月之前男孩早晨的第一泡尿為佳，取用時選中段小便，去頭尾。童便性寒、味鹹，有滋陰清熱、涼血散瘀的作用，可用於治療陰虛發熱、吐血、流鼻血、跌打損傷瘀阻等。

人中白：為人尿自然沉結的固體物，經久而乾燥後可於馬桶或尿壺邊緣採集。性平，味鹹，有清熱降火、解毒、止血、祛瘀作用，可用於治療發熱、吐血、口舌生瘡。

撰文：註冊中醫師邱宇鋒

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