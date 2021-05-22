【本報訊】47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，當中僅15人獲准保釋，32人繼續還柙。岑敖暉因參與去年六四晚會，本月非法集結罪成被判監禁六個月，獄中撰信慨嘆和平集會刑罰竟與傷人案同等程度。快必譚得志的還柙日誌中指，不少港人生活如常，「好似冇回應到社會上越嚟越唔公義嘅事情。」

遭DQ區議員資格的岑敖暉，本月初被判非法集結罪成入獄六個月，黃之鋒則監禁10個月。岑敖暉於獄中信憶述當天囚車上有干犯傷人的囚犯透露獲判刑16個月。岑不禁惋嘆，「悼念六四，無論從怎樣的角度去看，卻必然是正常的事情……而這個行為，在法庭眼中是跟『傷人』同等程度的。」

儘管身陷囹圄，今年六四，岑敖暉仍會以其他方法悼念，「今年我還是會在當天悼念那場血腥鎮壓中的義士。悼念六四，當然無罪。」

快必感慨：港人馬照跑舞照跳

已還柙九個月的快必譚得志，日前獲兩名神職人員探望，三人皆感慨，「香港人不少仍然過住馬照跑舞照跳嘅生活……究竟係大家都冷漠，定係等緊一個契機、等緊救世主？」快必又透露，正努力練習與六四有關，以及歌手黃耀明的歌曲，更指「荔枝角嘅船員，你們有福了！」快必又將寫上《海闊天空》歌詞和劉禹錫《陋室銘》的余若薇墨寶寄給家人保管，並在Patreon與網民分享。

譚凱邦太太日前於其手工皂網店fb專頁透露，愛犬「河馬」因敗血症離世，年事已高的河馬月初曾因關節炎向獸醫求診，當時譚太期望，「你生生性性等埋你爸爸出來呀」，無奈河馬最終離世，譚凱邦無法見愛犬最後一面。