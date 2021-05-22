【本報訊】本港正邁向「清零」，但連續近一周的本地零確診斷纜，再有兩名外傭染疫，其中一名居於匯璽的新來港印傭雖確診，惟她體內已有抗體，很大可能屬來港前已感染的輸入個案；但另一名初步確診的印傭已來港三個月，曾在油麻地寶寧大廈外傭宿舍與四名外傭同住四天，感染源頭不明。衞生防護中心指社區內仍有隱性傳播鏈，「比較難話好徹底咁清零」。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公佈一宗初步確診個案，患者是39歲印傭，2月20日乘SQ882經新加坡抵港，4月6日至5月19日曾住何文田伯爵街伯爵園僱主家中，5月19日至22日到油麻地寶寧大廈B座與四名外傭同住。任何人士本月9日至22日期間曾身處伯爵街1號伯爵園A及B座及油尖旺彌敦道525-543號寶寧大廈B座，均須本月25日或之前接受檢測。

四周31宗 印尼旅客仍可入境

患者在5月4日的外傭強制檢測中呈陰性，至近日因打算返國，21日到油麻地社區檢測中心再做測試，結果呈陽性，CT值逾30。她5月7日及20日曾到灣仔入境處，入境處指患者曾到訪入境事務大樓三樓外籍家庭傭工組辦理簽證申請。若該名印傭最終確診，張竹君表示她會被歸類為源頭不明本地個案，顯示社區內仍有隱性傳播鏈，「比較難話好徹底咁清零」。

呼吸系統專科醫生梁子超指，不排除初步確診印傭是在外傭圈子中受感染，顯示仍有染疫外傭走漏入社區，衍生傳播鏈，兩次強制檢測都未必能找出所有個案。他批評政府外防輸入政策「做一半唔做一半」，根據衞生防護中心資料，過去四周最多個案來自印尼（31宗），其餘依次是尼泊爾（20宗）、印度（13度）及菲律賓（8宗）。除印尼外，其餘三個地方的旅客已不可入境，所以現時印尼對本港構成最大輸入病毒壓力。

至於本港昨新增的一宗確診個案為第11831號29歲外傭，4月25日與兩友人乘搭航班GA876從印尼抵港，在西營盤華麗都會酒店檢疫，檢測均呈陰性。5月16日完成檢疫後，曾到旺角X光醫學化驗所和將軍澳富康花園商場展欣服務有限公司辦手續，其後入住匯璽5A座僱主家中。她主要留家，間中外出放狗。5月20日因外傭強制檢測到白田檢測中心採樣而確診。她的僱主一家五口、司機、陪月員及八名曾到訪親友，共18人被送檢疫。患者暫列「可能本地個案」，她的CT值最高達38，代表病毒量低，入院後樣本又不確定，抗體檢測更呈陽性。由於病毒抗體一般約10日以上才會產生，她離開檢疫酒店只有數天，在社區感染機會較細。