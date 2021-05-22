壹傳媒創辦人黎智英被裁定前年8.18及8.31參與及組織未經批准遊行，判囚14個月。在牆內，他從貼信封手作中操練靈性；在牆外，有人視他如樹洞訴心事，也有紮鐵佬寫詩寄意，更有讀者手繪Facebook、Instagram帖文，不讓他與外界脫節，甚至分享父親誤吃狗糧逗他發笑。每封家書，有笑有淚，既寫給肥佬，也致一直還在堅持的員工，更見溫柔。

讀者蓮來信三頁紙共六版，其中五版都是親筆手繪，有《蘋果》在Instagram發出「寫信給肥佬黎」的帖文，「我都係見到呢個post先識寫信俾你咋」，也有《南華早報》有關竹篙灣隔離營的網上報道，圖文並茂，「影出嚟真係好似一人一個貨櫃咁」，還有近期的網絡熱話等。她用另類方法，讓身在獄中的肥佬接收網上資訊。

「我睇到你同事話你冇手機一定好悶，所以我諗住畫D social media post update吓你啦！」蓮說，自16歲起已看《壹週刊》，最愛看豪語錄，細個夢想是將來出人頭地成名能登上《壹週刊》。她感謝黎智英創辦壹傳媒，現時每年也有訂閱，「我今次畫住咁多先，我下次再畫多D俾你」。

海外讀者自製《蘋果》頭版卡片 與路人分享

黎智英自去年12月失去自由後，寫給他的信從沒間斷，每封信，越寫越長。身處外國的讀者Red Pill便密密麻麻寫滿四頁紙，由他自細出國留學說起，憶林振強、談楊懷康。自2008年起，無論選舉、傘運以至200萬+1，他都會快閃回港一趟，「希望自己能成為一分子與香港人同行，而不是一個海外華人」。

自「港版國安法」實施後，他與友人決定要為香港做點事，把有香港特色的物件與海外同路人分享，包括《蘋果》25周年特刊等，也有有心人用《蘋果》頭版自製卡片，分發開去，「大家都不問回報去做，尋找自己位置，盡自己能力去做」。他說，如果人生是一首獨一無二樂曲，樂曲會因時間所碰到的人和事而略有增減改變，「我肯定我的樂曲中有幾個音符是來自你身上的」。

畫瑜伽動作提醒多做運動

雖說肥佬黎在牆內做手作操練心靈，但牆外的人都怕他身體捱不住。Adele便來信提醒肥佬要多做運動，更畫上三幅瑜伽動作給他參考，「我見你老人家身體健康，呢啲動作應該對你無難度」。她怕肥佬發悶，點了首張國榮《默默向上游》給他，又寫下一些IQ題和笑話，如「航空公司開幕猜四字成語」、「有乜嘢慘過食屎」等，逗他發笑，讓他開懷，「黎生，我哋一齊努力，你不是孤單一人㗎」。

以歌詞打氣的，還有M Chan，送了林二汶《最後的信仰》給肥佬。她曾在《壹週刊》當自由工作者，談及在壹傳媒品嚐過兩個飯堂的樂與悲，一個是綠洲，一個是「真心難食」，「只是分享少少搞笑嘢比你知而已，回想起都幾有趣」。她又手繪一個數獨遊戲，要肥佬動腦筋「過版」，「黎先生，多謝你為香港這塊地、為香港人付出。由衷地希望你要一世平安」。

分享生活已是讀者與肥佬的日常。第二次來信的Josephine，現已移居澳洲，臨行前來信跟肥佬訴說近況，亦不忘送上一則真人真事笑話，就是她父親有天誤將雪櫃裏餵狗的濕糧，當作午餐飯菜，「我問佢，好唔好食吖，佢話鹹鹹哋，幾好」，她好嬲又好笑，「太不可思議」。

黎智英被囚近半年，連月來寫信給他的，有83歲長者、私家醫院護士、堅守信念的社工，還有在隔離營的女生、居港日本人和移居海外的香港人等。當言論自由是危險的工作，讀者親筆的每一封家書，有笑有淚，既寫給肥佬，也致一直還在堅持的員工，尤其在這五月的炎夏，壹傳媒風雨飄搖之際，更見溫柔，應當節錄下來。

讀者來信節錄

「多謝你們為市民帶來每日精神食糧。請你們保重，在困難的日子繼續持守初心。」一讀者及家人

「我有個老死以前同蘋果打工近10年，成日聽佢用尊敬言詞講老闆（您），我從來都不懂當中奧妙，今日我想講我都希望肥佬黎係我（老）細，咁有heart係抵d員工咁賣命，我老死proud of佢曾經為蘋果打過工，我都proud of肥佬黎係屬於真香港人。」土生土長的中女Jackie

「看到您於4月3日的家書，心裏有些安慰。您說得對！言論自由是危險的工作！感謝蘋果的真實、無畏無懼的報道！無論報道如何真實，也會被針對的！」跟您一樣堅持信念的惠玲

「最近鍾意記者同事講嘅一句說話，『Let’s stand tall in fallen times』，好淺白但又好strong好有信念，希望公司仲有下一個十年，再下一個十年，我期待，都請你期待！」新北市珺姐（筆名）

「在這時刻，人的本性和臉目是最真的表現出來。作為貴集團讀者的我，現在我們更加需要知道真相和事實，不是謊言。好像貴報一句口號『No more lies』。可惜現在說真話的媒體很少，而貴報是我最信賴的。」Jenny

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