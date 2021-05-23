社聯與社署於個多星期前（15日）合辦本年度福利議題及優次會議，收集業界意見，勞工及福利局局長羅致光都有出席。羅致光於網誌撰文，批評業界人士提出的多個意見，指會議上不少人都希望政府恢復90年代的社福規劃工作，批評沒有參與過30年前社福規劃的「朋友」，應先了解今昔之別才作評論。更「曲線」斥提出相關意見的人缺乏common sense，是單憑感覺思考。

羅致光以題為「社會福利規劃工作」撰文，指每年都會於大約相同時間，聽到「希望政府『恢復』90年代及以前的社會福利規劃工作」的意見，又引用自己於2018年撰寫有關現今福利規劃與30年前差異的網誌，稱「我不想重複了」，希望沒有參與當年社福規劃工作的朋友，先了解當中分別再作評論。

羅以社署財政開支作例子，指1991至92年度的社署財政預算開支為55.2億元，2021至22年度增加約18倍至1,042.7億元；又稱現今社福開支不再單限於社署，亦包括運輸署與在職家庭津貼辦事處的優惠津貼，反映當中有「天淵之別」。

他表示聽到有人批評缺乏社福規劃與整筆撥款津助制度有關，令他「經常感到唏噓」。斥提出此意見人士不了解何謂社福規劃，亦對兩者歷史事實缺乏認識，人云亦云，以訛傳訛。他指社署於1996年進行最後一次5年計劃檢討，政府則於1999年才開始討論整筆撥款津助制度，「兩者沒有任何關係」。

至於有評論形容整筆撥款津助制度帶來社會福利服務競投，則「經常令他詫異」。羅批評相關評論不認識兩者的歷史背景，是穿鑿附會及人云亦云，亦不掌握不同資助制度的差異。他指，整筆撥款津助制度和服務競投「實質上沒有任何關係」，當中唯一相近的是當年政府討論兩個制度的時間相約。

羅最後指自己有時會說笑「common sense有多普及我不知道，不過坊間卻流傳了不少common nonsense」。形容只要大家不單憑感覺或「不大可靠的」記憶，着重事實根據，便不會受傳言誤導。又稱自己明白求真需要時間，疏於求證「是我和大家都可能會犯上的毛病」。

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