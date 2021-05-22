本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

連續多日本地零確診後，昨日（22日）再現可能本地個案，患者為29歲的印尼女傭，其Ct值高，衞生署指患者疑於印尼已受感染，可能是復陽個案，但仍列為「可能本地個案」。同時，昨日亦有一宗本地個案，患者亦是一名印尼女傭，早於2月20日來港，故將被納入本地個案。

昨日本港新增的本地個案，患者4月25日從印尼來港，於酒店隔離21日後、入住僱主位於深水埗南昌站上蓋住宅匯璽的住所。衞生署相信屬輸入個案機會較大，但仍列為「可能本地個案」。

至於初步確診雖然少於5宗，但當中涉及一名印傭，屬源頭未明的本地個案，女傭2月20日坐SQ882航班經新加坡抵港，近一個月曾入住位於油麻地彌敦道525至543號寶寧大廈B座的外傭中介公司臨時住所，4名同住外傭將被列為緊密接觸者送往檢疫。

另外昨日的疫情記者會上，衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾表示因應廣州荔灣區出現本土病例，港府明起不准市民以「回港易」經廣東省免檢疫入境。然而政府晚上作出更正，表示僅將廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣被調整為「中風險地區」，而廣東省則未有列入「中風險地區」。

政府昨晚公佈，因應今日錄得的初步確診個案，有兩幢住宅大廈被納入強制檢測公告。另有一間學校爆發上呼吸道感染個案，而被納入強制檢測公告。任何於5月9日至22日期間曾身處該兩幢大廈或學校超過兩小時的人士，須於5月25日或之前接受檢測。受檢人士若在5月20日至22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。而早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，於指定期間曾身處兩個指明地方的人士需要再次進行檢測。

5月22日強制檢測公告

大廈

●九龍塘伯爵街1號伯爵園A及B座

●油麻地彌敦道寶寧大廈B座

再次檢測的指明地方

●荃灣天主教領報幼稚園（4月22日至5月3日曾身處）

●東涌靈糧堂秀德小學（4月8日至5月4日曾身處）

學校

●將軍澳保良局方王換娣幼稚園

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設20多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

所有在港工作的外傭亦須於5月15日至5月30日期間接受第二次強制檢測。

政府今日會在深水埗福榮街37至39號對開增設流動採樣站，為須接受強制檢測的深水埗福榮街37至39號居民及工作人員提供免費檢測。而九龍佐治五世紀念公園、大角嘴櫸樹街、旺角上海街557號、旺角麥花臣遊樂場及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至5月30日。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月30日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月30日）

●尖東加連威老道100號（至5月30日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月30日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●屯門建生社區會堂（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●中環9號及10號碼頭外（至5月23日）

●薄扶林寶翠園第1座對出平台（至5月23日）

●鰂魚涌康怡花園N座對出空地（至5月23日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月23日）

●深水埗福榮街37-39號對開（5月23日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月23日）

●西貢賽馬會大會堂停車場（5月23日）

●港鐵南昌站A1出口對開空地（至5月24日）

●觀塘反轉天橋底一號場（至5月27日）

●西營盤社區綜合大樓（至5月30日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月30日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月30日）

●小西灣社區會堂（至5月30日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●大角嘴櫸樹街（至5月30日）

●旺角上海街557號（至5月30日）

●葵涌運動場（至5月30日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月30日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月23、29至30日）

●銅鑼灣維多利亞公園6號足球場（5月23、29至30日）

●荔枝角公園入口（5月23、29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月23、29至30日）

第四輪檢疫酒店名單微增至31間

政府公佈第四輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共31間，較第三輪有30間酒店增加1間，提供房間約8,500間，增加約200間房。合約期由6月20日起至8月31日。第四輪檢疫酒店當中30間亦屬第三輪指定酒店，新加入的有1間；有8間位於中西區，灣仔區有6間，九龍城區亦有5間。

政府表示，5月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第四輪指定檢疫酒店，共收到48間的申請。經評估後揀選了31間作為第四輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至5月22日17:00）

11,830宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多3人出院（第11818、11821、11829號個案），共11,550人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

39名確診者仍留醫，2人危殆（第6794、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘36人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月22日09:30）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（21日）新增10宗確診個案，包括一宗廣東省本地確診，輸入病例則包括廣東5宗，四川2宗，遼寧及上海各1宗，另外共發現23名無症狀感染者，當中1人在廣東。大陸累計確診病例90,954宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診3,139宗，死亡個案15宗。

外國疫情（截至5月22日08:15）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.65億、死亡人數超過343萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,308萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.9萬。印度確診人數超過2,603萬，死亡人數突破29.1萬。巴西確診人數超過1,597萬，死亡人數超過44.6萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●美國加州衞生與公共服務部長加利（Mark Ghaly）周五說，加州下月15日解除封城後，居民毋須再保持社交距離，商業亦會全面重開。他說，確診數字大幅下降以及疫苗接種率增加，表示加州下月可安全撤銷差不多全部防疫限制。他表示為符合國家指引，部份場所仍要戴口罩，而州政府仍建議有超過1萬人參與戶外活動的主辦單位，規定參加者提供已接種疫苗或陰性檢測證明，否則要戴口罩。

●雖然歐盟打算讓已接種疫苗的美國人到當地旅遊，但美國白宮表示無計劃讓更多已接種疫苗的外國旅客入境。白宮發言人普薩基說，政府理解不少美國人和歐洲人希望到對方國家旅遊，但政府必須根據衞生醫療專家的建議行事，不能單因公眾壓力甚至情感而做決定。至於美國何時可以讓更多外國旅客入境，她表示沒有新資料。

●美國3間COVID-19疫苗製造商輝瑞(Pfizer)、Moderna和強生(Johnson & Johnson)，周五在20國集團（G20）衞生峰會上表示，將在今明兩年以成本或折扣價合計供應約35億劑疫苗給較貧窮國家。輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）說，輝瑞將在未來18個月內出貨20億劑疫苗給這些國家，其中10億劑將在今年內交貨。Moderna行政總裁班塞爾（Stephane Bancel）則宣佈，今年將對較貧窮國家出貨「最多9500 萬劑」疫苗，明年再供應「最多9億劑」。強生副董事長兼科學總監斯托費爾（Dr. Paul Stoffels）說，早前與世衞「疫苗全球取得機制」（COVAX）簽訂協議，今年內供應最多2億劑疫苗，現正討論增加多3億劑，即合共最多供應5億劑。

●德國總理默克爾說，德國今年將捐贈3000萬劑疫苗給中低收入國家，為歐盟致力減輕全球疫情貢獻部分力量。默克爾又呼籲其他歐盟國家把多出來的疫苗捐給缺乏疫苗的國家，並表示希望加強世衞(WHO)的角色。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,082,423 (589,204)

印度 26,031,991 (291,331)

巴⻄ 15,970,949 (446,309)

法國 5,979,366 (108,343)

⼟⽿其 5,169,951 (45,840)

俄羅斯 4,926,717 (115,764)

英國 4,473,767 (127,972)

意⼤利 4,183,476 (125,028)

德國 3,646,600 (87,202)

⻄班牙 3,636,453 (79,620)

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