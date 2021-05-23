支聯會副主席兼民主黨前主席何俊仁上周二（18日）下午開始，因前年10.1遊行案定罪，遭主審法官取消保釋，被還押至本周五（28日）判刑。曾任何俊仁議員助理多年，現為民主派屯門區議員的朱順雅，連日到荔枝角收柙所探望何俊仁後，昨日在Facebook透露上周三（19日）探望何俊仁時，相信何因為被困在牆內太辛苦，面容頗為憔悴，但前日和昨日再去探望何時，發現對方面色較之前好，令她放心不少，並呼籲希望為何俊仁打氣的巿民，可以在其Facebook留言，她會印出來並寄給何俊仁。

朱順雅在Facebook透露，上周三探望何俊仁時，發現對方面容頗為憔悴，透露何目前被囚於一個只有細小出風口的單人倉，空氣完全不流通，所以睡得很差，加上翌日早上的冬瓜牛扒飯「早餐」，送到何手上時已變冷，所以何完全吃不下，最後只吃了數口飯充飢，朱慨嘆：「（何俊仁）睡不好、吃不夠，面色怎會不難看」。

朱順雅續指，監獄囚倉和探訪室非常翳熱，在她探訪何俊仁的15分鐘會面時間中，她初時見何只是面色難看，其後由於實在太熱，她見何從額頭不斷冒出豆大的汗粒，由於何當時未獲發物資，連用來抹汗的紙巾也沒有，只能讓汗水「洶湧」地直流。朱寫道：「我隔着密封的膠板，愛莫能助，只能乾着急！而他（何俊仁）已經熱得把衫鈕打開，從最高的一顆，邊談邊解至胸口的一顆。裡面的悶熱程度，可想而知！」

朱順雅前日和昨日再陪同何俊仁家人，到收柙所探望何俊仁，見到何的情況一天比一天好，令她放心不少，形容何目前情況「整體來說是可以的」，希望大家不必太擔心，「當然，一個近70歲的人，曾動過兩次手術，又患過癌症，碰上這樣的環境，一定不好過的。近日他（何俊仁）也只是吃青菜和稀粥果腹，但臉色已比前兩天要好」。她呼籲希望為何俊仁打氣的朋友，可以在其Facebook留言，她會印出來並寄給何俊仁。

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