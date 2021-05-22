【本報訊】近日發生兩宗貓狗失蹤事件，最終貓貓狗狗被尋回雙雙大團圓！長沙灣保安道街市一隻小貓「吉仔」離奇失蹤兩日後終尋回，警方前日拘捕一對情侶並把「吉仔」物歸原主。另一隻14歲貴婦狗「K妹」於本月9日走失，前晚狗主在土瓜灣街頭發現「K妹」，上前截停一對男女，有人解釋在街上發現「K妹」，以為是流浪狗抱走照顧，狗主相信並非蓄意偷狗，最終不追究。

貓仔「吉仔」由保安道街市一間雜貨店店主飼養，上周三起失蹤，有網民在「天下貓貓一樣貓」群組呼籲尋找，至上周五下午，警方根據閉路電視片段鎖定目標，在幸福邨拘捕一對情侶，被捕36歲男子報稱任職拆卸工人，35歲女子任文員，有人稱捉走貓作飼養，記者昨致電貓主劉女士，她僅稱吉仔回家後情況「幾好」，其他不願多談。

狗女失蹤 街頭重遇

此外，本月9日貴婦狗女「K妹」亦失蹤，狗主遍尋不獲，至前晚10時終在土瓜灣木廠街與北帝街交界，發現一對男女拖住K妹，他立即上前質問，女子竟自認狗主，最終在多次質問下，女子才稱以為K妹是流浪狗，女狗主最後相信少女非故意偷狗不作追究。

狗主高先生稱，K妹是妻子的姊姊移民交託他們照顧，平日K妹在他經營九龍城道的一間店舖自由走動，失蹤當日K妹獨自走出店外後一去不返，其後在店外發現一灘狗尿，懷疑K妹便溺其間遭抱走，事後曾在網上懸1萬元尋狗。