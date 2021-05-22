【本報訊】盛傳有意再次參選特首的全國政協副主席梁振英，昨出席昔日「唐營」全國政協委員林大輝主持的港台節目，討論選舉改革。林大輝直問梁振英：「老老實實講，有冇打算參加下屆行政長官呢？」梁再度未有排除參選可能：「任何位置能為國家、香港服務，我都非常樂意。」梁振英亦表示立法會日後討論國安問題將會是「一言堂」。

稱立會討論國安將是「一言堂」

梁昨接受2012年特首選舉期間為唐英年助選的林大輝訪問，林大輝直問梁是否打算參選特首：「CY，你係全國政協副主席，相信冇人質疑你唔係愛國愛港嘅人，你又係上屆特首，治港者嘅第一把手，不如老老實實講，有冇打算參加下屆行政長官呢？用行動去彰顯愛國愛港者治港嘅精神。」

面對昔日政敵的提問，梁振英拒絕回應參選意向，稱他已多次回答：「喺任何嘅位置，我能夠為香港、為國家服務，我非常樂意。」梁又指，問題應是哪位特首可以把握時機做事，「我覺得並唔係問張三李四，你想唔想做行政長官，而係問自己（過去幾年）香港出咩事？咩嘅行政長官可以不失時機地掌握好香港嘅事。」

被問到日後立法會會否「清一色」、民主派能否取得參選立法會資格時，梁振英稱，治港者「愛國愛港」是天經地義的普世價值，也必須維護國家的主權、安全和發展利益，若然有人聲明支持港獨、去中央化，都會被視為不維護國家主權。他認為日後的選舉仍有活躍及充份的競選過程，只要做好成績，即使今次有人杯葛選舉，下次選舉的投票率都會提高。

新選舉制下加入資格審查委員會審查參選人資格，梁振英認同要有篩選機制，防患未然。他指日後立法會討論國安問題時將是「一言堂」，「如果你話維護國家安全、主權同發展利益方面，（立法會）意義上就係『一言』，但房屋問題點解決、二次分配點進行、貧窮問題點解決，我相信（未來）立法會90個議員唔止有兩種睇法，可能係十種、八種睇法」。