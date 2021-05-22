【本報訊】泳季來臨，鯊蹤再現！屯門新咖啡灣泳灘泳客昨發現懷疑BB公牛鯊屍體，擱淺於防鯊網旁邊，屍身完整。清潔工一度將屍體當普通垃圾處理，康文署職員其後到場了解。專家指，公牛鯊會在珠江口及屯門海面出沒，成年公牛鯊極具攻擊性，但BB鯊攻擊性不強，不排除BB鯊在本港水域出生，並在屯門淺水區生長，建議市民不要接觸。

未有懸掛紅旗

泳客劉先生昨下午2時，於新咖啡灣泳灘發現鯊魚屍體，本報到場發現鯊魚身長兩呎，身上無傷痕。劉指當時與友人於泳灘打排球，其間於防鯊網旁發現鯊魚，當時泳灘未掛紅旗及鯊魚旗，更有人執起鯊魚拍照，當時一名中年男子將鯊魚掉入垃圾桶。

清潔工曾將鯊魚屍體當普通垃圾處理，經泳客提醒才將屍體放入黑膠袋。其後兩名疑似康文署職員到場了解拍照，並聯絡漁護署到場。康文署指，近日沒收到新咖啡灣泳灘發現鯊魚行蹤的報告，但昨下午3時45分在新咖啡灣泳灘一個垃圾桶，發現長約70厘米鯊魚屍體。署方指，新咖啡灣泳灘及黃金泳灘於上周四完成防鯊檢查，結果顯示防鯊網狀況良好。

海洋生態專家羅謙恩看過照片，相信極可能是幼年期雄性公牛鯊，他指過往本港曾有公牛鯊出沒，公牛鯊會在珠江口棲息。成年公牛鯊被稱「海洋之狼」，極具攻擊性，攻擊力比大白鯊更強。幼年公牛鯊不會與成年鯊生活，而且攻擊性不強，但不建議市民接觸，估計牠可能從珠江口游到香港，因現時屯門海水鹽度較淡，吸引公牛鯊游來，或本身在本港水域出生，現時於屯門附近淺水海域棲息，待成長後再游出大海。去年6月4日，有泳客於屯門黃金泳灘發現一條長30厘米，死去的幼年長尖頭鯊。