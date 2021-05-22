【本報訊】炎夏未至5月天已「熱爆燈」，連日酷熱天氣打破歷來5月份最多熱夜紀錄，各區監倉變「煉獄」，令在囚人士日子更難捱。關注囚權組織「石牆花」前日發起「十萬火急行動」，募集10萬聯署要求懲教署從速改善獄中酷熱環境，截至今日凌晨，有逾9.3萬市民簽名支持。曾因佔中案入獄的前中大教授陳健民為囚友發聲，指自己坐監時曾因「蒸爐」般的監倉，「熱到連呼吸也有困難」，更因見囚友們如熱鍋上螞蟻，發火大罵懲教署違反人權。

「石牆花」聯署令人關注監獄炎熱問題，陳健民在fb專頁發文，指自己坐監時「真心地發了一次火」，就是在這樣的炎夏天。他指當時住頂樓監倉，經30多度太陽暴曬本來「就是一個蒸爐」，但一天收工回倉時，卻是「熱到連呼吸也有困難」，並發現原來當天下午有懲教高級官員巡視，前線職員將本已非常窄小的窗戶全部關閉，理由是囚友們用電芯將窗戶撐開做法違規。

監房較牆外熱兩三度

佔中發起人之一陳健民2019年4月被裁定串謀公眾妨擾罪及煽惑他人犯公眾妨擾罪成立，被判入獄16個月，扣除假期後翌年3月出獄，他指暴曬下監獄密封環境產生溫室效應，看見囚友們如熱鍋上螞蟻，「一時氣憤，對當值的職員破口大罵，說他們違反人權」。為應付酷熱監倉，陳指唯一降溫方法是到洗手間用水淋身，但從洗手間回到床上短短一段距離已全身冒汗。囚友睡覺時是赤裸上身，並「將孖煙通（囪）底褲盡量捲起，讓每個毛孔可以呼氣」。至於吹不到風扇的囚友更難入眠，只能「一面埋怨、一面在倉內踱步。他們最想舖（鋪）張蓆睡在地上，但規矩卻不容許」。

陳又引述從赤柱監獄轉過來的囚友指，在赤柱遇上最熱晚上時，「要用毛巾包着水龍頭，然後坐在洗手盆下，讓涓涓水流滴在頭上，就這樣坐着睡到天明」；此刻陳驚覺原來「一監還有一監熱」。陳又提到早前探訪壹傳媒創辦人黎智英時，黎還讚香港監獄仍算人道，他便對黎說：「等到夏天你再說吧！」

石牆花前日傍晚6時發起聯署，盼今日前募集10萬人聯署，「令懲教署被（熱力）溶化，落實改善監房問題」。曾入獄的石牆花創辦人邵家臻解釋，酷熱難當是全港監房普遍現象，主要因大部份監獄位處郊區暴曬，加上保安理由採用少窗設計，窗口不大；監房多於早年落成設施陳舊，電力負荷及通風系統亦不足，故一般監房又熱又焗，炎夏時比牆外世界熱上兩、三度。

天文台昨午3時錄得赤柱最高溫度34℃，邵引述囚友常說赤柱有九個太陽，又形容酷熱天氣下，囚友活得「像在蒸爐裏的小籠包」。他批評香港監獄水平低於其他國家及地區，膳食較台灣及日本差；惟紀律管理方面香港監獄或較寬鬆，其中日本監獄不准囚友工作時說話，休息時甚至要面壁。

「唔覺智慧監獄有幾智能」

這邊廂石牆花發起聯署要求改善獄中酷熱環境；那邊廂林鄭月娥昨主持懲教署第一代「智慧監獄」大潭峽懲教所開幕典禮，邵直斥早前懲教署要求民主黨前主席胡志偉視像奔喪「唔覺有幾智能」，認為「最需要係人性監獄、陽光監獄，講人道、公道，而唔係咩從管理角度減省人手嘅智能監獄！」

懲教署回應稱，一直持續改善監獄內羈押環境，包括院所內空氣流通，除恆常更換風扇，亦加裝風力強勁牛角扇，並按部就班安裝通風效能較佳新式閘門及窗戶。署方稱今年初分階段安裝防自殺設計滾筒扇，預計今年第三季完成600個囚室，包括420間頂層囚室，並在明年第二季完成共1,500個囚室。