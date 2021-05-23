被傳有意競逐下屆特首的前特首梁振英，今（19日）晚再與被傳有意連任的特首林鄭月娥，在Facebook隔空「過招」。林鄭昨晩在Facebook表示，要恢復香港巿民到內地和其他地方毋須隔離檢疫的往來，疫苗接種是「必不可少」後，梁振英今晚即不點名在Facebook反駁，指由於大多數香港居民並沒有往來香港和內地的意願或需要，因此兩地早日恢復通關，並不是有效「谷針」的誘因，更質疑將接種疫苗和兩地恢復通關掛鈎，只會造成不希望香港和內地恢復正常往來的一群人繼續抵制接種疫苗。梁又指，政府除要考慮就接種疫苗提供獎賞誘因，也要讓繼續拒絕接種疫苗的人「付出代價」，例如規定在限期過後才接種的人付全費。

林鄭昨晚在Facebook表示，要恢復香港巿民到內地和其他地方毋須隔離檢疫的往來，疫苗接種是必不可少，指政府日後與各國各地區商討旅遊安排時，會要求出外的香港居民已接種疫苗，以保障他們在旅遊期間不受感染，也不會把病毒帶回香港。

梁倡拒絕打針要「付出代價」

梁振英今晚則在fb以「通關不是『谷針』誘因」為題不點名撰文反駁，批評關於香港和內地的人員往來，香港社會存在「普遍誤解」，以為口岸熙來攘往，就等於大部份香港居民都經常往來兩地。他認為，香港和內地雖然關係密切，但大多數香港居民並不經常往來兩地：「這些人包括對內地心懷抗拒的，例如大專學生；沒有閒心閒錢出門旅行的基層，以及更喜歡到國外旅行的中上層人士。」

他指，接種疫苗不僅是為了個人防護，也是為了社會早日恢復正常生活和生產，是每個香港人的社會責任一部份，認為市民是否接種疫苗，一如其他防疫抗疫規定，不能「任之由之」。他建議政府既要考慮就接種疫苗提供獎賞誘因，也要強調公民責任，讓繼續拒絕接種疫苗的人「付出代價」，例如規定在限期過後才接種的人付全費。

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