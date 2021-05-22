【本報訊】特區政府全力「谷針」，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日也呼籲，單靠戴口罩及社交距離措施無法清零，「唔知大家等緊乜嘢」，希望市民踴躍接種疫苗。一向迴避回應個人問題的張竹君更不惜「出賣私隱」，首次透露已打針，但並非特首與眾高官帶頭打的科興，而是打了復必泰。

已打復必泰 無跟政府打科興

張竹君昨在疫情記者會上回應記者提問時乘機「谷針」，她指港人與病毒共存一年多，「我哋戴口罩、洗手情況，喺世界應該係首屈一指」，但病毒「唔會走」，疫苗是唯一及最終措施，「我哋冇可能長期戴住口罩，長期社交距離，長期乜都唔做，大家都希望早啲回復正常生活」。

接種計劃開展以來，約有1,243,000人已接種第一劑，約874,700人已接種第二劑，佔全港人口不足12%。張指「唔知大家等緊乜嘢」，若香港未能建立本地保護屏障，一旦放鬆社交距離措施或通關，很易再引起疫情爆發，呼籲市民加把勁踴躍接種疫苗。

有記者詢問她是否已接種疫苗，她遲疑了一下才回應：「我自己打乜嘢針……我打咗BioNTech，4月之前」。今年2月，衞生署眾高層集體接種科興，唯獨不見張竹君。記者當時詢問她是否等BioNTech，她稱因太忙無時間參與集體打針。

各大學正陸續配合政府，繼中大、科大、港大、嶺大後，理大亦要求所有師生新學年前接種疫苗，否則須每周向校方提供檢測報告。

大部份港人仍未打針，或許與21宗接種疫苗後14日內死亡個案有關。社區組織協會幹事彭鴻昌指出，近月多宗接種疫苗後死亡的個案有「時間上嘅先後次序」，但專家例必表示個案與接種疫苗無關，令人質疑專家是否「幫政府講說話」。