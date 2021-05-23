美國食物及藥品管理局（FDA）早前批准輝瑞藥廠的BioNTech疫苗可用於12至15歲青少年，本港亦有意跟隨。疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅在一個網上講座表示，政府正研究降低接種疫苗年齡，相信12歲或以上青少年，今年7月起有機會可以打針。歐美各國亦正進行6至12歲兒童接種疫苗第三期臨床研究，相信數據有參考價值。

兒童染疫多數無病徵 播毒率高

孔繁毅稱，感染的兒童個案多數病情輕微或沒有病徵，但可以是活躍的病毒傳播者；若兒童能夠接種疫苗，對家庭成員的保障亦會提高。

他指，英美等國家隨着打針比率提高，確診數字大幅下降，生活可逐漸回復正常。但本港疫苗接種速度慢，離群體免疫尚有大段距離，如社區再出現變種病毒，短期内可能引致群組傳播，令疫情反彈，呼籲市民不應再等待，盡快接種疫苗。

市民若有普通食物敏感，一般不影響接種疫苗，若對疫苗或對兩種或以上藥物過敏，則應先諮詢醫生。孔稱，公立醫院疫苗過敏安全診所已處理約150宗相關個案，只有1人被斷定為不適合打針。

打完針就撤「強罩令」？許樹昌：說得太早

至於是否打完針就可以解除全民「強罩令」，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，不宜「說得太早」，即使已打兩針疫苗及產生足夠抗體，市民仍應戴口罩，因疫苗保護率非100%，加上脫下口罩有機會受流感等傳染病侵襲，市民或因病徵似COVID-19而須檢疫。

早前報道： 港大向11至16歲青年研針後反應 劉宇隆倡接種率達七成學校全面復課免戴口罩

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